Connected Lighting: le nuove frontiere dell’illuminazione PoE

Lo sviluppo delle tecnologie IoT (Internet of Things) sta rivoluzionando il mondo dell’illuminazione che, grazie al basso consumo dei LED, diventa un servizio di rete che prende alimentazione dalla rete stessa in modalità PoE (Power over Ethernet). I vantaggi sono numerosi e non si riducono al semplice risparmio energetico, pari a circa l’80% rispetto a un sistema tradizionale: per gli uffici, in particolare, si aprono innovativi spazi di gestione grazie ai sensori di presenza integrati nelle lampade, ai servizi geolocalizzati, alle nuove funzioni wireless LiFi (Light Fidelity), alle app personali e ai dashboard centralizzati per i facility manager.

Cosa sono i webinar AVIXA-SIEC?

I webinar riservati agli operatori italiani sono seminari online organizzati da AVIXA in collaborazione con SIEC. Sono pillole di un’ora su argomenti di grande attualità, realizzati da specialisti degli Associati SIEC o da consulenti dell’Associazione. I webinar si tengono normalmente di mercoledì, con inizio alle ore 16:00. Per rimanere sempre aggiornati sui webinar visitate il sito SIEC.

