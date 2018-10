Progettare in classe una città SMART

GEWISS Academy presenta la settima edizione di “Un Progetto di Classe”, dedicato al tema delle smart city.

“Un Progetto di Classe” è il concorso promosso dall’area formazione di GEWISS indirizzato a tutti gli istituti di istruzione e formazione secondaria del settore elettrotecnico, volto a valorizzare e divulgare le buone pratiche della progettazione elettrica e illuminotecnica attraverso l’uso di software professionali e nel rispetto delle normative vigenti.

Arrivato alla sua settima edizione, il Concorso di GEWISS Academy propone per l’anno scolastico 2018/2019 la progettazione di un’area urbana in chiave smart. L’invito alle classi partecipanti è quello di riqualificare da un punto di vista elettrico e illuminotecnico uno spazio pubblico all’interno del proprio perimetro cittadino, affinché il suo utilizzo risponda a logiche di Building Automation, ecocompatibilità e risparmio energetico. Ogni elaborato dovrà risultare realistico, certificato ed eventualmente utilizzabile da addetti ai lavori per una reale ristrutturazione.

“A partire da un’idea concreta proposta – commenta Ferdinando Girardi, responsabile di Gewiss Academy – chiediamo agli studenti di realizzare schemi elettrici, produrre progetti illuminotecnici, redigere preventivi, disegnare planimetrie, configurare quadri, compilare dichiarazioni di conformità, definire la documentazione completa da allegare al progetto, realizzare strumenti audiovisivi e plastici dell’opera realizzata. Il proposito è quello di valorizzare e divulgare le buone pratiche della progettazione elettrica, attraverso l’uso di software professionali e nel rispetto delle normative vigenti”.

In palio sono previsti importanti premi in materiale didattico GEWISS. Inoltre, tutti gli studenti e i docenti delle classi vincitrici riceveranno dei gadget e un diploma di partecipazione al concorso. Saranno premiati i primi tre istituti classificati e potranno essere assegnati eventuali riconoscimenti speciali ad altri progetti ritenuti comunque meritevoli.

“Per le sue peculiarità – continua Girardi – il concorso “Un progetto di classe” si integra molto bene con il percorso formativo delle classi coinvolte: i docenti possono infatti utilizzare il progetto per approfondire in maniera più dettagliata e stimolante i diversi aspetti del programma ministeriale. Allo stesso tempo, la parte di progettazione apre ampie possibilità per gli studenti, che possono immedesimarsi in un caso reale, imparare i ruoli in un team di lavoro e acquisire competenze tecniche di alto livello”.

I progetti presentati verranno valutati da una giuria di esperti del settore elettrico e illuminotecnico, che decreterà le classi vincitrici tenendo conto della varietà di software utilizzati, della completezza e chiarezza della documentazione fornita, della semplicità ed economicità delle soluzioni adottate e dell’assenza di errori formali.

All’edizione 2017-2018 del concorso hanno partecipato circa 100 istituti di istruzione secondaria e oltre 1.500 studenti provenienti da tutto il territorio nazionale. La cerimonia di premiazione, svoltasi lo scorso maggio nella sede italiana di Microsoft, ha visto la proclamazione di 5 istituti vincitori, per un totale di oltre 100 ragazzi presenti all’evento.

