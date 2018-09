AVE protagonista della 19a edizione di Elettroexpo

Design e tecnologia: sono questi i segreti del successo di AVE, protagonista ad Elettroexpo 2018 con tante innovative proposte.

Conclusasi l’8 settembre dopo tre giorni ricchi di eventi, la 19a edizione di Elettroexpo ha visto AVE tra i protagonisti del settore. Organizzata da Marchiol, la più grande Mostra-Mercato dedicata al materiale elettrico del Nord-Est ha accolto positivamente le novità presentate da AVE confermando nuovamente una formula consolidata di successo, quel binomio tecnologia-design da sempre tratto distintivo di tutta la produzione AVE.

Tenutasi presso i padiglioni di Pordenone Fiere, Elettroexpo 2018 è stata un’importante vetrina per i prodotti AVE, un’occasione per i professionisti del settore per toccare con mano gli ultimissimi ritrovati dell’Azienda. Tra questi: le collezioni touch e tantissime soluzioni dedicate alla domotica, sia proprietaria AVEbus sia con tecnologia KNX, nonché gli ultimissimi design con sistema di accensione e spegnimento a levetta New Style 44 e England Style 44.

Per maggiori informazioni:

Scopri ora tutte le novità AVE»



AVE Spa

www.ave.it