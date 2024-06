Sfera Labs amplia fino a 8 GB la RAM di Iono Pi Max, Strato Pi CM e Strato Pi CM Duo

Iono Pi Max, Strato Pi CM Duo e Strato Pi CM ora supportano il nuovo CM4S con 4GB e 8GB di RAM

Sfera Labs, azienda leader nella progettazione e produzione di soluzioni avanzate per sistemi embedded ed edge computing, aumenta la potenza di calcolo dei suoi server compatti Strato Pi CM e Strato Pi CM Duo e del PLC industriale Iono Pi Max aggiungendo il supporto per il nuovo Raspberry Pi Compute Module 4S (CM4S) con 4GB e 8GB di RAM.

Sfera Labs ha presentato Strato Pi CM, un potente e compatto server per edge computing a 2 moduli DIN-Rail, nel 2018. Nel 2019, Strato Pi CM Duo – il primo dispositivo basato su Raspberry Pi che supporta due schede µSD – è stato aggiunto alla linea di prodotti Strato Pi CM. Nel 2023, Sfera Labs ha introdotto la versione v3 migliorata aggiungendo il supporto per il CM4S e un RTC (Real Time Clock) integrato ad alta precisione.

Questi prodotti svolgono un ruolo fondamentale per applicazioni nelle quali l’affidabilità e la resilienza sono essenziali; ad esempio, le soluzioni distribuite di edge computing, dove i server sono spesso installati in località remote per molti anni, nelle quali l’accesso fisico ai dispositivi è difficoltoso e costoso. In queste condizioni, è fondamentale dare la possibilità di effettuare aggiornamenti software e firmware sicuri da remoto e implementare funzionalità specifiche per il ripristino a distanza in caso di problemi hardware e software.

Iono Pi Max integra il core CM4S con ingressi e uscite sia digitali che analogiche, uscite con relè di potenza e supporto per le interfacce standard tipico dei più moderni PLC. La retro compatibilità con il core Raspberry Pi CM3+ protegge gli investimenti nelle applicazioni esistenti, consentendo ai progettisti di migliorare le prestazioni ed estendere le funzionalità. Iono Pi Max dispone di uscite a relè NO/ NC, I/O digitali e analogici, supporto UPS, RS-232, RS-485, interfaccia CAN, supporto per doppia µSD, RTC (Real Time Clock) integrato ad alta precisione, watchdog hardware e crypto chip (secure element chip). Esempi di applicazioni includono acquisizione dati, gestione energetica, building automation, controllo degli accessi e monitoraggio ambientale.

Sia Strato Pi CM/ CM Duo v3 che Iono Pi Max v2 sono pienamente compatibili con gli strumenti, i linguaggi di programmazione e i framework di sviluppo disponibili per Raspberry Pi; in questo modo che sviluppatori possono fare uso della vasta gamma di risorse software disponibili per sviluppare rapidamente soluzioni di automazione avanzate ed efficaci.

“Il supporto di Sfera Labs alle nuove versioni Raspberry Pi CM4S, con una potente CPU quad-core da 1,5 GHz e fino a 8 GB di RAM, unito al rinnovato impegno di Raspberry a supportare la linea di prodotti CM4S almeno fino al 2034, offre un prodotto incredibilmente efficace e ad alte prestazioni; una soluzione a lungo termine ultra–compatta per le necessità dei nostri clienti industriali più esigenti, che sono sempre alla ricerca di nuovi e più potenti prodotti per edge computing basati sulla piattaforma Raspberry Pi”, afferma Ulderico Arcidiaco, CEO di Sfera Labs.

Strato Pi CM/CM Duo v3 e Iono Pi Max v2 con le versioni CM4S 4GB e 8GB RAM possono essere ordinati sui negozi online di Sfera Labs, Mouser e Digi-Key.

Sfera Labs

Sfera Labs fornisce soluzioni professionali per l’automazione industriale, l’IoT, l’IIoT e l’edge computing che sfruttano piattaforme aperte e ampiamente supportate: server industriali basati su Raspberry Pi, moduli PLC basati su Arduino, sensori ambientali programmabili, oltre a dispositivi embedded e servizi personalizzati.

I prodotti di Sfera Labs sono utilizzati nel controllo dei processi, nella home & building automation, per la manutenzione predittiva, la gestione dell’energia, il controllo accessi e la gestione di flotte; hanno certificazioni industriali e supportano standard per l’integrazione con piattaforme software (AWS IoT, Azure, Google Cloud, openHAB, NodeRED), software industriale (CODESYS, OpenPLC) e protocolli standard (ModBus, CAN, Wiegand, MQTT).

Sfera Labs è in gradi di offrire sia soluzioni OEM e/o brandizzate per i prodotti standard che versioni personalizzate.

L’azienda si pone l’obiettivo di fornire soluzioni di alta qualità, innovative e flessibili per soddisfare le esigenze del moderno mercato dell’automazione industriale.

Per maggiori informazioni:

www.sferalabs.cc



Ulteriori informazioni su Iono Pi Max v2 alla pagina:

https://sferalabs.cc/product/ iono-pi-max-v2/

Ulteriori informazioni su Strato Pi CM v3 e CM Duo v3, ai seguenti link:

https://sferalabs.cc/product/ strato-pi-cm

https://sferalabs.cc/product/ strato-pi-cm-duo-v3/