Keasier, un sistema di oggetti intelligenti per la tua casa

Per vivere la stagione autunnale ed invernale con maggiore serenità, cercando di contenere le bollette di gas ed energia elettrica e risparmiando energia, Kblue offre delle soluzioni dai costi contenuti ma ad alto rendimento.

Il sistema Keasier per la termoregolazione ed il risparmio energetico

Senza grandi investimenti è possibile dotare la propria casa di vari dispositivi intelligenti, in grado di comunicare fra loro, per efficientare gli ambienti in base alle varie necessità. La linea Keasier di Kblue vanta diversi oggetti smart che dialogano l’uno con l’altro, attraverso le funzioni scenario che si possono creare direttamente all’interno dell’app dedicata.

Ecco quali sono i dispositivi della gamma Keasier:

Cronotermostato WiFi

Testina termostatica intelligente wireless

Attuatore smart WiFi

Analizzatore di rete smart WiFi

Presa smart WiFi

Sensore wireless per porte e finestre

Controller per elettrodomestici con comunicazione a infrarossi

Quali sono alcuni esempi di interazione tra i vari dispositivi?

Il cronotermostato WiFi KEASIER_TERM e le valvole termostatiche wireless KEASIER_TRV_ZB dialog ano fra loro per mantenere una temperatura ideale in ogni stanza, con setpoint diversi in base all’uso e all’ubicazione delle zone in cui sono installate.

Oppure, è possibile impostare uno scenario – sempre da app Kblue Keasier – per il quale l’analizzatore di rete KEASIER_ENERGY_METER_WIFI invii un comando, al superamento di una certa soglia di consumo, alla presa intelligente SMART_PLUG per staccare in una sequenza preimpostata i carichi più energivori come la lavatrice o l’asciugatrice.

Dispositivi intelligenti di facile installazione

La maggior parte degli articoli della gamma Keasier sono di facile installazione (solo il cronotermostato WiFi, l’attuatore smart e l’analizzatore di rete necessitano di essere collegati all’impianto elettrico), si collegano con semplicità alla rete di casa e si configurano in pochi passaggi per un utilizzo immediato delle loro funzioni. Dall’app Kblue Keasier è poi possibile sbizzarrirsi nella creazione di scenari più o meno complessi per ottimizzare al massimo i consumi ed il comfort dei propri ambienti.

Per maggiori informazioni:

eshop.kblue.it/plug- and-play