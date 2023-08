1Control integra Apple CarPlay e Android Auto

Apple CarPlay e Android Auto sono stati finalmente integrati nei dispositivi 1Control, per aprire cancelli e garage direttamente dallo schermo della propria auto.

L’azienda bresciana amplia ulteriormente la gamma dei suoi servizi e dimostra di ascoltare con grande attenzione le richieste dei suoi utenti, con soluzioni innovative per la gestione degli ingressi di casa, la cui efficacia e unicità è riconosciuta nel mondo.

Da oggi entrare in casa è ancora più semplice: 1Control, azienda con sede a Brescia che crea prodotti pensati per rendere smart ogni sistema di accesso – porta o cancello – trasformando l’arrivo a casa in un’esperienza unica grazie all’eliminazione dei problemi legati all’utilizzo di chiavi e radiocomandi, annuncia l’integrazione di Apple CarPlay e Android Auto alla sua applicazione e quindi ai suoi dispositivi. Per la prima volta, da oggi, tutti gli utenti Apple o Android potranno aprire cancelli e garage direttamente dallo schermo del computer di bordo della propria dell’auto senza distogliere lo sguardo dalla strada, accedendo ad abitazioni o aziende in modo ancora più comodo e sicuro, con un semplice tocco sul touchscreen della propria vettura.

“Vogliamo fortemente soddisfare i nostri clienti, andando incontro a tutte le loro esigenze, con tecnologie smart, uniche e al passo con i tempi. Per noi è molto importante ascoltare feedback e richieste per elaborare nuove soluzioni che possano rendere l’accesso in casa o in azienda un’esperienza sempre più piacevole. L’integrazione dei nostri dispositivi con Apple CarPlay e Android Auto è stata così un passaggio quasi naturale e siamo orgogliosi di essere stati i primi sul mercato a farlo. Vogliamo che l’esperienza d’uso sia sempre più intuitiva, rendendo l’accesso alle abitazioni o alle aziende comodo e immediato, con soluzioni che semplifichino al massimo la vita delle persone e facendo sì che l’utilizzo della tecnologia diventi un‘abitudine quotidiana”, afferma Francesco Sarasini, CEO di 1Control.

Come funziona l’App 1Control per Apple CarPlay e Android Auto?

L’installazione ed il funzionamento sono facilissimi ed estremamente intuitivi, grazie alla tecnologia 1Control. L’utente dovrà solamente assicurarsi che la sua auto sia dotata di un infotainment che utilizza il sistema operativo Apple CarPlay o Android Auto, ormai di serie su tutte le nuove auto, e collegando il proprio smartphone troverà automaticamente sullo schermo dell’auto l’app 1Control. Da subito tutti i possessori dell’apricancello 1Control SOLO e dell’Hub 1Control LINK potranno accedere con un tocco del display della propria auto. L’applicazione di 1Control rimane la stessa, gratuita e scaricabile da Apple Store e Google Play, per avere sempre traccia, in un unico posto, di tutte le aperture di casa o del luogo di lavoro.

L’ingresso in casa diventa smart

1Control copre ogni tipologia di sistema di accesso: porte e portoni, garage e basculanti, sbarre, cancelli, dissuasori mobili, sia per i privati che per le aziende. Grazie a smartphone o smartwatch, Telepass e da oggi grazie anche al computer di bordo della propria auto, si può controllare comodamente chi esce e chi entra – anche da remoto – si possono bloccare o programmare gli accessi e si ovvia al problema della duplicabilità dei radiocomandi da parte di malintenzionati, grazie ad un sofisticato sistema di crittografia che protegge dagli attacchi hacker.

Le soluzioni di 1Control per la gestione della propria casa hanno già attirato numerose aziende, con cui sono state instaurate collaborazioni importanti e durature con il brand bresciano: a partire da Silca, azienda leader di mercato nella duplicazione delle chiavi, con 300.000 punti vendita nel mondo, che ha selezionato 1Control SOLO come prodotto OEM a proprio marchio. Pilomat, azienda del gruppo tedesco Hörmann, leader nel settore delle automazioni per cancelli, garage e porte, ha selezionato la tecnologia 1Control per integrarla in tutti i dissuasori stradali con la prima installazione A2A a Milano a febbraio 2022. Maserati, storica azienda di automobili sportive di lusso, ha voluto offrire ai suoi clienti l’esperienza di accesso a casa con 1Control SOLO in OEM a proprio marchio come accessorio delle vetture della gamma; e infine Telepass NEXT, la prima soluzione al mondo in grado di racchiudere in un unico dispositivo assicurazione, telematica, telepedaggio e apertura smart di cancelli.

Per maggiori informazioni:

www.1control.eu