Una casa smart e safe con PRY-CAM HOME

Le nostre abitazioni sono sempre più ricche di dispositivi pensati per il controllo da remoto e in autonomia, dalle televisioni agli elettrodomestici, passando per termostati e sistemi antifurto.

Ad incentivare l’acquisto di questi device ci ha pensato il bonus domotica 2021, prorogato anche per quest’anno, utilizzabile per tutte le tecnologie che migliorano la qualità della casa e con il quale sarà possibile ottenere un’agevolazione pari al 65% delle spese sostenute per l’acquisto di dispositivi pensati per rendere le proprie case sempre più intelligenti.

Ma se siamo ormai abituati a dotare le nostre case di soluzioni che ci permettono di gestire in modo “smart” impianti di climatizzazione e di riscaldamento, o di regolare tramite un’app o un comando vocale l’illuminazione delle varie stanze, spesso non pensiamo all’importanza che può avere – in termini di consumi e di sicurezza – la gestione “intelligente” di una parte poco visibile all’interno delle nostre abitazioni: l’impianto elettrico.

Se siamo già abituati ad avere e gestire un videocitofono o un antifurto in modo “smart”, lo stesso possiamo fare per il nostro impianto elettrico. Dalla necessità di controllare la sicurezza e l’efficienza energetica degli impianti residenziali in modo semplice, Prysmian Group ha creato PRY-CAM HOME, una soluzione compatta e semplice da installare, perfetta sia per elettricisti che per utenti domestici.

PRY-CAM HOME si compone di due unità, PLUG e MASTER, che insieme permettono di misurare i parametri chiave di un impianto elettrico. Il PLUG, di esclusivo utilizzo da parte dell’elettricista, permette inoltre di eseguire le prove strumentali previste dalla normativa per la certificazione degli impianti elettrici e può essere utilizzata ad ogni nuova installazione o intervento di manutenzione.

L’unità MASTER, invece, ha le dimensioni di un qualsiasi altro componente o interruttore per quadri elettrici, viene installata dall’elettricista nel quadro elettrico principale dell’abitazione, per la raccolta dei dati relativi all’impianto che sono sempre disponibili in tempo reale tramite App dedicata.

PRY-CAM HOME offre anche all’utente domestico uno strumento per individuare i campanelli d’allarme di possibili guasti dell’impianto, e far intervenire a tempo debito il proprio elettricista di riferimento.

Attraverso l’app PRY-CAM HOME CONSUMER, scaricabile su qualsiasi smartphone con sistema operativo Android o iOS, gli utenti hanno accesso in tempo reale ai seguenti dati:

Assorbimento di potenza in real time

Consumi espressi in euro l’ora ed emissione di CO₂;

Qualità dell’energia;

Connessione all’impianto di apparecchiature non sicure;

Funzionamento dell’impianto di terra.

L’app invierà notifiche push non appena sarà registrato un malfunzionamento dell’impianto. Tutti gli eventi rimarranno registrati nell’area notifiche e questo permetterà di conservarle e mostrarle al professionista per un eventuale intervento.

Oltre ad essere una soluzione pensata per garantire maggiore sicurezza agli utenti domestici, PRY-CAM HOME è stata pensata anche semplificare l’attività degli operatori professionali come elettricisti e installatori, che potranno eseguire i test necessari alle certificazioni elettriche necessarie per legge con un unico strumento dal costo contenuto.

Con l’app PRY-CAM HOME PROFESSIONAL, infatti, i professionisti potranno ottenere in tempo reale informazioni sull’impianto elettrico domestico del proprio cliente ed effettuare in modo semplice le principali prove che servono a certificarne il buono stato di salute, come la prova della caduta di tensione, la prova di misura dell’impedenza dell’anello di guasto, il test dell’interruttore differenziale e il test dell’interruttore magnetotermico. Terminate le prove, il sistema rilascia all’elettricista via e-mail un report che certifica la sicurezza dell’impianto elettrico domestico analizzato.

PRY-CAM HOME è una soluzione di sicurezza smart ed economicamente vantaggiosa per il controllo degli impianti elettrici delle abitazioni, che si inserisce nel campo delle soluzioni innovative nel campo della domotica.

Per maggiori informazioni:

www.prycamhome.com