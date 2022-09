La gestione tecnologica delle case vacanze

Gestire una casa vacanze può essere un’attività gratificante ma senz’altro molto impegnativa: dopo avere deciso di utilizzare a questo scopo una struttura o un appartamento, affittandolo durante l’anno, si dovrà essere pronti a imbarcarsi in numerose attività differenti tra loro ma egualmente importanti, per garantire il meritato successo.

Fortunatamente le nuove tecnologie vengono in aiuto, sia al proprietario di una singola abitazione, sia a chi deve invece gestirne più di una: si tratta di software per la gestione di affitti turistici che offrono numerose funzionalità permettendo di acquisire le prenotazioni, provenienti da differenti canali, organizzandole nel modo più efficiente, anche a beneficio degli ospiti che vivranno un’esperienza appagante.

E’ allo stesso modo importante presentarsi in maniera professionale, anche se non tutti hanno le competenze o le risorse per realizzare un sito web per la casa vacanze che sia degno di questo nome. Possiamo quindi affidarci a un servizio online che lo realizzi per noi: in pochi passaggi potremo disporre di una vetrina dalla grafica moderna e accattivante in grado di mettere in luce tutti i pregi della casa nostra casa.

Per definire in modo ottimale il progetto è consigliabile inoltre realizzare un business plan B&B, specialmente se dovremo coinvolgere dei collaboratori o cercare dei finanziatori o semplicemente vorremo verificarne il buon andamento nel corso del tempo.

Altrettanto utili sono le nuove tecnologie e la domotica, per controllare e gestire, ad esempio, l’arrivo degli ospiti nella struttura, svincolandosi dalla necessità di utilizzare fisicamente una chiave, che deve essere consegnata agli ospiti e ritirata alla fine del soggiorno. I sistemi di controllo remoto degli accessi, infatti, permettono di gestire l’entrata degli ospiti tramite codici, chiavi elettroniche o applicazioni facili da utilizzare, tramite le quali ospiti e gestore possono comunicare tra di loro in caso di necessità. Il codice, inserito tramite un apposito tastierino posto all’ingresso della casa, oppure tramite una app installata in precedenza dall’ospite, comunicano con una serratura elettrica opportunamente posizionata nella porta di ingresso della casa vacanze, comandandone l’apertura. Alla fine del soggiorno il codice assegnato all’ospite viene disattivato e ne viene generato uno differente, pronto per un nuovo utilizzo.

La gestione energetica e il controllo dei carichi sono altri importanti esempi di automazioni che è possibile introdurre in casa, specialmente in questo periodo in cui i costi di energia elettrica e combustibili sono saliti alle stelle: spegnere le luci quando i locali sono vuoti, spostare i consumi degli elettrodomestici maggiormente energivori nelle fasce orarie di minor costo, evitare il sovraccarico del contatore disattivando alcuni carichi elettrici, sono alcune importanti funzioni che potremo ottenere nella nostra casa vacanze.

Un termostato intelligente o un sistema domotico di gestione della temperatura permetteranno di impostare l’accensione del riscaldamento solo nelle fasce orarie in cui gli ospiti sono effettivamente in casa e nei locali occupati, evitando inutili sprechi di energia.

Per concludere, un occhio alla sicurezza: un semplice ma efficace sistema di sicurezza e videosorveglianza, eventualmente integrato col sistema di gestione domotica, vi farà dormire sonni tranquilli anche nei periodi in cui non vi sono ospiti in casa.