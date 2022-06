Exo Sense RP: da Sfera Labs il multi-sensore basato sul nuovo microcontrollore Raspberry Pi RP2040

Il nuovo Exo Sense RP, che continua la popolare linea Exo Sense Pi di Sfera Labs, è altamente ottimizzato per impieghi real-time e low-power.

Sfera Labs presenta Exo Sense RP, un multi-sensore per applicazioni di edge-computing basato sul microcontrollore Raspberry Pi RP2040.

Il nuovo modulo Exo Sense RP sfrutta la potenza e la versatilità di Raspberry Pi RP2040 e dispone di una vasta gamma di sensori, racchiusi in un contenitore plastico per interni delle dimensioni di soli 80mm x 80mm. La compattezza di questo modulo ne rende l’installazione possibile anche negli spazi più ristretti. Può essere impiegato individualmente oppure più sensori possono essere utilizzati come unità satellite per la creazione di complesse reti Exo Sense.

RP2040 è il primo microcontrollore ad alte prestazioni disegnato da Raspberry Pi e sta riscuotendo grande successo a livello globale. Dispone di un processore dual-core Arm Cortex-M0+, con velocità di clock fino a 133MHz e di una RAM interna da 264kB. L’architettura interna di input/output è altamente flessibile e comprende numerose interfacce standard.

La versione base di Exo Sense RP include sensori di temperatura, umidità, qualità dell’aria (VOC), luminosità e movimento, oltre a un microfono per la rilevazione e l’analisi dei suoni. Altri sensori specializzati possono essere connessi tramite le diverse interfacce di comunicazione disponibili. Infine, esiste la possibilità di aggiungere sensori opzionali factory-installed in base alle necessità – ad esempio la misura delle emissioni CO2, il sensore terremoti e la misura delle vibrazioni.

Sono presenti linee di I/O (GPIO) che possono essere utilizzate per monitorare segnali esterni o per controllare attuatori. Exo Sense RP è dotato anche di una porta seriale RS-485 e di interfacce digitali per l’integrazione di sistemi esterni e per la comunicazione con altri dispositivi, ad esempio tastierini e lettori di tessere Wiegand. Inoltre, è possibile attivare allarmi e segnali di stato tramite l’indicatore LED incorporato e il buzzer piezoelettrico.

Conforme alle norme CE e FCC, Exo Sense RP è adatto sia a contesti residenziali che commerciali. Tra i numerosi ambiti di applicazione spiccano l’automazione di edifici, monitoraggio ambientale, il conteggio delle persone, la gestione di luci, clima e automazioni di ambienti, gli allarmi tecnici e il controllo accessi.

Essendo basato su un Raspberry Pi RP2040 standard, Exo Sense RP può essere programmato in C/C++ e MicroPython ed è supportato da numerosi IDE, tra cui Visual Studio Code e Arduino IDE.

Tutte le risorse e gli strumenti di programmazione, gli esempi e l’ampio supporto della community disponibile per RP2040, in aggiunta alle librerie open-source sviluppate da Sfera Labs appositamente per Exo Sense RP, possono essere liberamente utilizzate per realizzare agevolmente soluzioni professionali.

Per soddisfare richieste OEM, Sfera Labs offre opzioni di branding personalizzate.

Specifiche Tecniche

Raspberry Pi RP2040, dual-core Arm Cortex M0+ velocità di clock fino a 133MHz, 264kB SRAM

16MB on-board Flash memory

16kbit SRAM with EEPROM backup

alimentazione 10-28Vdc, con protezione da sovratensioni e inversione di polarità e fusibile ripristinabile da 1.1A

sensore di temperatura e umidità Sensirion SHT40

sensore per la qualità dell’aria (VOC) Sensirion SGP40

sensore di luminosità ambientale Texas Instruments OPT3001 ad alta precisione

sensore di movimento Panasonic EKMC PIR

micofono digitale TDK ICS-43432 con interfaccia I²S per registrazione audio e analisi del rumore ambientale

2 ingressi digitali a contatti puliti o ingressi/uscite TTL compatibili con 1-Wire, I²C e Wiegand

uscita open collector con massima corrente in uscita di 100mA, protetta da sovracorrenti e cortocircuiti

interfaccia standard RS-485 collegata alla UART di RP2040, con protezione elettrostatica (ESD)

real-time clock con batteria di back up CR1025 sostituibile

secure element Microchip ATECC608

buzzer piezoelettrico controllato tramite GPIO/PWM, per feedback acustico

LED controllato tramite GPIO

porta micro USB interna per programmazione e debugging accessibile aprendo il case

microSD slot interno per archiviazione dati

sensore sismico opzionale

scatola a muro 80mm x 80mm in ABS con fast snap-in terminal block per facilità di installazione.

Per ulteriori informazioni su Exo Sense RP:

www.sferalabs.cc/product/exo-sense-rp/