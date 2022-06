Nice Era Inn Edge S Li-ion, il nuovo motore per tende a rullo, con batteria ricaricabile

Silenzioso e senza fili: Nice Era Inn Edge S Li-ion, il nuovo motore per l’automazione delle tende a rullo da interno, con batteria ricaricabile agli ioni di litio integrata

Nice, leader globale nei settori della Smart Home, Security, Home & Building Automation, lancia Nice Era Inn Edge S Li-ion, il nuovo motore tubolare versatile per ogni tipo di tenda interna (a rullo, a pacchetto, plissettate e schermi di protezione). Una soluzione progettata per le ristrutturazioni residenziali e commerciali, senza cavi per i collegamenti.

Nice Era Inn Edge S Li-ion, il motore wireless più efficiente, silenzioso e preciso

Con grado di protezione IP30 e batteria integrata ricaricabile agli ioni di litio, questa soluzione Nice è tanto facile da usare quanto da installare, perché elimina la necessità del collegamento alla rete elettrica o batterie esterne. Utilizzando un connettore standard USB-C PD 3.0, si può facilmente ricaricare il motore una volta all’anno, velocemente, in meno di un’ora. La batteria agli ioni di litio può essere ricaricata più di 500 volte nel corso della vita del prodotto.

L’allineamento perfetto delle tende è uno dei plus di Nice Era Inn Edge S Li-ion, insieme alla regolazione della velocità. La programmazione di più motori è semplice grazie a un interruttore On/Off posizionato sulla testa del motore, per la regolazione precisa e veloce dei finecorsa; l’illuminazione bicolore a LED posta sulla testa del motore indica lo stato di carica della batteria e una diagnostica completa.

Le dimensioni contenute (diametro di 35 mm nella taglia small e lunghezza di 530 mm) contribuiscono a rendere Nice Era Inn Edge S Li-ion un motore molto silenzioso, < 35 dB, che garantisce un elevato comfort acustico e minimizza le vibrazioni durante l’apertura e la chiusura delle tende.

Il rilevamento intelligente degli ostacoli durante l’apertura e chiusura garantisce la sicurezza dell’automazione, con una velocità costante in tutte le condizioni di carico. Inoltre, le funzioni di Soft Start e Soft Stop controllate elettronicamente consentono la tecnologia Smooth Move che rende armonica la salita e la discesa delle tende.

La funzione Go To Position permette di regolare la posizione sulla touchbar di un telecomando compatibile, come per esempio quelli della Serie Nice Era P e Nice Era W o, in alternativa, il comando touchless a parete Nice Air. In questo modo si potranno regolare le tende nella posizione preferita.

Un ecosistema connesso, intelligente e sicuro

Il protocollo di comunicazione radio monodirezionale integrato rende Nice Era Inn Edge S Li-ion compatibile con tutti i gateway Nice. Quando è collegato a Yubii Home, l’automazione può essere integrata con oltre 3.000 dispositivi Z-Wave di terze parti e gestita tramite assistenti vocali. Sarà così possibile dare vita a un ecosistema smart home completo per creare una perfetta atmosfera nel comfort di casa propria: alzare le tende, spegnere la luce e disattivare l’allarme. Tutto in un unico e semplice gesto.

Sicurezza e affidabilità sono per Nice valori fondamentali: i motori tubolari Nice Era Inn Edge S Li-ion sono controllati e testati per fornire una garanzia di 5 anni.

Scopri ora Era Inn Edge S Li-ion su www.niceforyou.com.