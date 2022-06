Nasce la serie civile connessa AVE Smart 44 con Wi-Fi Mesh technology

Alto design, pura bellezza tecnologica: una soluzione IoT innovativa, dove ogni dispositivo è il potenziale gateway del sistema.

Nasce la serie civile connessa AVE Smart 44, una combinazione di stile e innovazione che va incontro alle esigenze delle moderne smart home e dei professionisti, offrendo una gamma completa di prodotti, avvalorata dal design ultrasottile della collezione Smart 44 e dalla tecnologia Wi-Fi Mesh.

Si tratta di una soluzione IoT di nuova concezione, basata su una doppia tecnologia wireless (Wi-Fi® Mesh Domina Smart IoT & Wi-Fi® standard IEEE 802.11 per la connettività al router domestico) che garantisce affidabilità e sicurezza. L’installazione è ottimizzata: i dispositivi comunicano direttamente tra loro in quanto ogni dispositivo può essere il gateway del sistema. La configurazione è semplificata: l’applicazione guida l’utente passo dopo passo. La manutenzione è smart: ogni dispositivo può essere monitorato ed aggiornato da remoto. Il controllo è immediato: grazie alla modalità Wi-Fi direct è possibile attivare l’impianto anche senza router e connessione ad Internet.

L’ampiezza della gamma è un ulteriore valore aggiunto. La serie civile connessa Smart 44 con Wi-Fi Mesh technology annovera diverse soluzioni, come il deviatore connesso, il commutatore per tapparelle connesso e il relè per la gestione di luci e prese comandate. Sono inoltre disponibili comandi Multi-Touch e dispositivi da barra DIN per il controllo dei carichi. La gamma sarà ulteriormente espansa nel corso dei prossimi mesi, con importanti novità che la renderanno ancora più innovativa ed appetibile sul mercato.

Peculiarità dei dispositivi Smart 44 è la doppia modalità di comando: ad una pressione breve corrisponde l’attuazione del carico locale, mentre una più prolungata permette di richiamare l’esecuzione della scena. Ogni dispositivo può infatti richiamare una delle 16 scene disponibili, dove ciascun dispositivo può essere associato ad ognuna di esse per la realizzazione di scenografie IoT attivabili e richiamabili anche dall’app Ave Cloud. Il sistema AVE non necessita quindi di moduli scenari aggiuntivi, ma è lo stesso deviatore che svolge questa funzione. I dispositivi Smart 44 permettono di monitorare i consumi dell’abitazione in modo facile ed intuitivo e, grazie al nuovo economizzatore IoT, è possibile gestire i carichi controllando anche la produzione del fotovoltaico.

La serie civile connessa AVE Smart 44 con Wi-Fi Mesh technology segna un’importante evoluzione nell’ambito della realizzazione di impianti IoT e non solo. Risulta infatti ottimale per implementare funzionalità smart in impianti tradizionali e per completare sistemi domotici DOMINA Smart IoT. L’integrazione con la domotica filare è realizzabile grazie al Web Server con pochi semplici passaggi direttamente dall’app Ave Cloud; è inoltre possibile l’associazione con le centrali antintrusione AVE dotate di Web Server.

La serie AVE con Wi-Fi Mesh Technology viene presentata in abbinamento alle nuove placche ultrasottili Smart 44, già disponibili nelle versioni tradizionali con finestra, touch e a scivolo per prese a scomparsa. I frutti Smart 44 sono compatibili con tutte le placche AVE S44, mentre le soluzioni Multi-Touch possono essere abbinate alle placche Ave Touch; in questo modo si garantiscono maggiori possibilità di integrazione e personalizzazione a livello estetico.

Un approccio bioispirato: la serie civile connessa Smart 44 è stata progettata sfruttando come modello la natura così da creare un impianto energeticamente sostenibile e adattabile ad un ambiente in continua modificazione, come la smart home. Ogni dispositivo IoT è infatti configurabile come “punto di accesso” per la programmazione tramite smartphone e pronto ad essere utilizzato anche offline.

La serie civile connessa AVE Smart 44 è il risultato di anni di ricerca e di lavoro a fianco dei professionisti del settore per offrire dei prodotti in sintonia con le aspettative del mercato, ma anche qualità e soluzioni che ne agevolano il lavoro quotidiano. Una tecnologia di nuova generazione che permette di realizzare sistemi evoluti, facili da configurare, da manutenere e proporre, sempre più connessi alle esigenze smart delle persone.

La serie civile AVE Smart 44 è tra le novità presenti allo Smart Revolution Tour.

Vieni a scoprirla nella tappa della tua regione»