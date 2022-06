In partenza una campagna di cowdfunding per 1Control

Con 1Control anche entrare in casa diventa un’esperienza smart: in partenza la campagna di equity crowdfunding

Raggiungere un fatturato di +13 milioni di euro, superare 1 milione di clienti, stipulare ancora più partnership con aziende internazionali ed espandere il proprio team. Il tutto attraverso la creazione di prodotti che rendano l’arrivo a casa un’esperienza sempre più sicura, pratica, smart. Sono questi gli obiettivi che 1Control vuole raggiungere entro il 2025, grazie alla campagna di crowdfunding appena attivata.

Non avere più il pensiero di perdere o dimenticare le chiavi, non dover più frugare a lungo nella borsa per cercarle, uscire con le tasche più leggere e perché no, gestire l’ingresso a casa esclusivamente con lo smartphone. Sembra un’utopia, e invece è pura realtà grazie a 1Control (https://www.1control.eu/), azienda con sede a Brescia che crea prodotti pensati per rendere smart ogni sistema di accesso – porta o cancello – trasformando l’arrivo a casa in un’esperienza unica grazie all’eliminazione dei problemi legati all’utilizzo di chiavi e radiocomandi.

Puntando ad obiettivi sempre maggiori, confermati nel tempo dagli ottimi risultati ottenuti in termini di crescita e di partnership stipulate con importanti aziende del calibro di Maserati, Pilomat e Silca, 1Control dà il via dal 26 maggio 2022 ad una campagna di crowdfunding (https://bit.ly/ EquityCrowdfunding_1Control), su MamaCrowd, la più importante piattaforma italiana per investimenti di questo tipo, volta a rendere l’esperienza dell’arrivo a casa ancora più piacevole e smart, tramite la creazione di prodotti IoT innovativi, altamente tecnologici e facili da installare.

La campagna vuole raccogliere 1 milione di euro di capitale, utile a perseguire gli ambiziosi obiettivi fissati per il 2025, tra cui il raggiungimento di un fatturato di +13 milioni di euro, il superamento di 400.000 prodotti venduti, l’ottenimento del punto di breakeven nel 2023 e un EBTDA pari a +2 milioni di euro. Inoltre, 1Control punta ad aumentare il numero di partnership con aziende leader in vari settori (+15), superare il milione di utenti e espandere il proprio team fino a 20 dipendenti.

“Per noi l’ingresso in casa è uno dei momenti più sottovalutati ma allo stesso più preziosi della giornata” – afferma Francesco Sarasini, CEO di 1Control – “E’ l’istante che ci allontana dalla frenesia del lavoro e che ci avvicina al relax, al ricongiungimento familiare o semplicemente a noi stessi. Per questo lavoriamo per rendere questa esperienza il meno stressante possibile, ma più comoda e sicura, aumentando la nostra gamma prodotti e migliorando la tecnologia insita in ogni dispositivo. Perché ciò avvenga, intendiamo crescere e per farlo abbiamo attivato questa campagna di crowdfunding. Investire in una PMI come la nostra significa avere accesso ad un mercato enorme ma ancora in fase di startup, far parte di un progetto sostenuto da partnership con importanti aziende internazionali e per il quale ci auguriamo di raggiungere in un futuro non troppo lontano l’obiettivo exit con partner consolidati”.

Con più di 55.000 dispositivi venduti, più di 110.000 clienti e il 96% di e-commerce growth YOY fino al 2021, 1Control copre ogni tipologia di sistema di accesso: porte e portoni, garage e basculanti, sbarre, cancelli, dissuasori mobili, sia per i privati che per le aziende.

Cambiare le vecchie abitudini: anche entrare in casa può diventare smart e sicuro

Sebbene all’apparenza chiavi e telecomandi possono sembrare ancora i sistemi più sicuri e comodi per garantire l’accesso in casa senza difficoltà, utilizzando i sistemi 1Control si scopre che è l’esatto contrario. Utilizzare lo smartphone o addirittura lo smartwatch con i semplici comandi vocali per aprire o chiudere porte e cancelli, infatti, alza il livello di sicurezza: si può controllare comodamente chi esce e chi entra – anche da remoto – si possono bloccare gli accessi o programmarli, e si ovvia al problema della duplicabilità delle chiavi da parte di malintenzionati, grazie ad un sofisticato sistema di crittografia che protegge dagli attacchi hacker.

Obiettivo di 1Control è diversificare ancora di più la propria offerta, creando prodotti specifici e adatti a coprire così ogni tipologia di accesso e quindi ogni modalità di ingresso a casa o a lavoro, per un’esperienza di arrivo sempre più completa. Per questo l’azienda si rivolge non solo ai privati, ma anche alle aziende, che hanno necessità di trovare una soluzione pratica per regolamentare gli ingressi visto l’ampio via vai di persone e mezzi di trasporto, e a strutture ricettive come airbnb e b&b.

L’intuizione che ha reso 1Control uno dei leader sul mercato nell’elaborazione di soluzioni disruptive per la gestione della propria casa ha attirato numerose aziende che hanno instaurato collaborazioni importanti e durature con il brand bresciano: Silca, azienda leader di mercato nella duplicazione delle chiavi, con 300.000 punti vendita nel mondo, ha selezionato 1Control SOLO come prodotto OEM a proprio marchio ed è attualmente distribuito nelle ferramenta del gruppo. Pilomat, azienda del gruppo tedesco Hörmann, leader nel settore delle automazioni per cancelli, garage e porte, ha selezionato la tecnologia 1Control per integrarla in tutti i dissuasori stradali con la prima installazione A2A a Milano a febbraio 2022. Maserati, storica azienda di automobili sportive di lusso, ha voluto offrire ai suoi clienti l’esperienza di accesso a casa con 1Control SOLO in OEM a proprio marchio come accessorio delle vetture della gamma.

www.1control.eu



1Control è un’azienda di Brescia nata con l’obiettivo di cambiare in meglio la vita delle persone, grazie alla creazione di dispositivi semplici ed intelligenti per rendere smart ogni sistema di apertura esistente. Tutti i prodotti 1Control sono progettati, brevettati e realizzati in Italia, collaborando soltanto con partner strategici selezionati. L’azienda vede vita nel 2015 con l’invenzione dell’apricancello bluetooth SOLO, l’unico al mondo ad utilizzare questa tecnologia, senza alcun cavo da collegare e compatibile all’80% con i radiocomandi sul mercato. Il successo e l’originalità di SOLO attirano l’interesse di Silca, che lo sceglie come prodotto OEM. Nel 2019 viene proposta una nuova generazione dei dispositivi 1Control, con l’introduzione di una rinnovata e più completa gestione degli accessi, nonché un aumento del numero dei telecomandi compatibili che arrivano ad oltre 700. A dicembre 2020 viene lanciato LINK, l’hub smarthome wi-fi che abilita l’apertura da remoto, senza limiti di distanza e utilizzabile con i comandi vocali di Alexa, Google Home e Siri. Nel 2021 Maserati sceglie SOLO in OEM a proprio marchio come accessorio delle vetture della gamma. Nello stesso anno Pilomat seleziona la tecnologia di controllo accessi per integrarla a tutti i suoi dissuasori stradali. 1Control investe costantemente nello sviluppo dei propri dispositivi, puntando ad offrire la massima sicurezza grazie all’utilizzo di elevati algoritmi che si fondono con la UX dei prodotti anche in assenza di connessione.