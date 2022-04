Cubik TLR – Oltre il termostato

ClicHome presenta Cubik: semplice, elegante, estremamente intuitivo e soprattutto multifunzione, il TLR è il nuovo termostato ambiente secondo Bes.

Il TLR affianca il modello TL e ne sviluppa ulteriormente il concept iniziale. La gestione del clima avviene tramite un touch rotativo. Una soluzione estremamente semplice, che ha il vantaggio di liberare i ben 8 pulsanti touch nella parte inferiore del termostato.

In questo modo il TLR può essere concepito come unico dispositivo all’interno di una stanza, in grado di gestire luci, tapparelle e clima. In altre parole la quintessenza del dispositivo multifunzione, e se vogliamo della domotica stessa.

La semplicità di utilizzo è garantita, sia dalla razionale divisione delle funzioni (parte alta per il clima, parte bassa per luci e tapparelle), sia dal tocco analogico che è tanto user-friendly.

Un unico dispositivo per tutte le funzioni di domotica in ambiente significa anche un incredibile risparmio economico. Con un solo componente, dal costo decisamente contenuto, si sostituisce termostato, display e l’equivalente di ben otto punti luce tradizionali.

Il TLR non perde nulla quanto a funzioni. Dispone di sonda di temperatura ed umidità integrata, modulo logico evoluto, e tasti speciali per la gestione di fan-coil.

È disponibile nella versione Basic, con vetro bianco o nero e serigrafica standard, oppure nella versione Design, con sfondo e serigrafia dei tasti completamente personalizzabili dall’utente o dall’architetto attraverso il tool gratuito.

Per maggiori informazioni:

Consulta la scheda tecnica