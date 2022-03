Attuatore domotico multifunzione AVEbus a 8 canali per luci e tapparelle

Un unico dispositivo per la gestione di luci e tapparelle, con 8 relè a contatto libero da potenziale e installazione su guida DIN.

AVE presenta l’attuatore domotico multifunzione 53ABR8, un apparecchio innovativo che consente la gestione di luci (o luci scale) e/o tapparelle (anche con orientamento delle lamelle) all’interno del sistema AVEbus. Attraverso un unico dispositivo è così possibile gestire due delle funzioni più richieste all’interno degli edifici, restituendo all’installatore più versatilità e maggiori possibilità a livello impiantistico.

Nel dettaglio si tratta di un attuatore multifunzione AVEbus con installazione su guida DIN (60715 TH35), dove occupa 6 moduli da 17,5 mm, provvisto di 8 relè a contatto libero da potenziale (con portata 10A 250 Vac) e suddiviso in quattro sotto dispositivi ciascuno con due relè liberamente programmabili. Ognuno di questi sotto dispositivi può assolvere la funzione di attuatore luce o luce scale, tapparella o tapparella con orientamento delle lamelle. Nella modalità Luce, i due relè equivalgono a due canali logici distinti: Ch.xA e Ch.xB; mentre nelle modalità Tapparella i due relè appartengono al medesimo canale logico Ch.x A/B dove A è il contatto di salita e B di discesa (con interblocco).

La scelta della modalità di funzionamento di ognuno dei quattro gruppi di relè avviene agendo frontalmente sul dispositivo: successivamente alla pressione del tasto PRG (attivazione modalità di configurazione), la pressione del tasto A predispone il relativo gruppo di relè in modalità Luce, mentre la pressione del tasto B predispone la modalità Tapparella. La scelta della tipologia Luce / Luce scale piuttosto che Tapparella / Tapparella con orientamento delle lamelle, avviene mediante configurazione da app AVE Cloud – EasyConfig oppure SFW-BSA.

È altresì disponibile la forzatura manuale tramite i pulsanti di comando frontali. La pressione del tasto adiacente al relativo relè provoca la commutazione manuale dello stesso, segnalata con l’accensione del corrispondente led. Nella modalità Luce equivale a forzare l’uscita in modalità manuale, la quale ignorerà i comandi provenienti dal bus fino al ripristino del funzionamento automatico, che avviene premendo il tasto AUTO oppure riavviando il dispositivo. Nella modalità Tapparella la forzatura coincide al tempo di pressione del tasto.

Il dispositivo è inoltre provvisto di led per l’identificazione di stato: il colore verde con lampeggio lento segnala il normale funzionamento, mentre il lampeggio veloce identifica la configurazione; il colore ambra acceso fisso avvisa dell’identificazione della commutazione del relè, con breve pausa identifica invece la forzatura manuale e con lampeggio lento segnala la modalità in configurazione del relativo canale.

L’attuatore domotico multifunzione 53ABR8 rappresenta un ulteriore valore aggiunto per il sistema di home automation AVE DOMINA Smart: un prodotto professionale pensato per gli installatori, che ora hanno la possibilità di gestire attraverso un unico dispositivo due delle funzioni più richieste all’interno degli edifici in modo semplice, versatile e veloce. Ancora più flessibilità per la gestione domotica di luci e tapparelle.

Sei interessato alle soluzioni della domotica AVE? Richiedi informazioni»