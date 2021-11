AVE Viva-Voce, il videocitofono da 10” smart e connesso

Un dispositivo facile da programmare e da proporre, integrabile con la Home Automation e con l’antifurto AVE. Inoltre, attraverso l’app dedicata permette di ricevere le chiamate anche in remoto.

Il videocitofono AVE Viva-Voce è ideato per andare incontro alle esigenze smart degli utenti finali. In particolare, questo dispositivo si caratterizza per essere il più grande videocitofono interno nella sua categoria, vantando un display Touch Screen da 10”. Il suo design raffinato con struttura bi-materiale in alluminio e vetro, disponibile con frontale nero (Cod. TS10N-V) o in versione total white (Cod. TS10B-V), è un valore aggiunto per le opportunità d’installazione, rendendolo un elegante elemento d’arredo integrato per qualsiasi genere di abitazione.

Ovviamente la postazione “Viva-Voce” si distingue soprattutto a livello tecnologico. Si tratta di un dispositivo estremamente avanzato in grado di svolgere, oltre alle funzioni videocitofoniche, anche il monitoraggio delle videocamere IP e la supervisione della domotica e dell’antintrusione AVE. Questo si aggiunge alle innumerevoli funzioni con cui il sistema videocitofonico AVE si arricchisce, differenziandosi da quanto normalmente presente sul mercato: come per esempio la messaggistica testuale, le chiamate intercomunicanti tra gli appartamenti e la video-segreteria.

Attraverso l’app AVE Intercom, inoltre, l’utente finale può rispondere alle chiamate in remoto, verificando dal proprio smartphone chi lo ha cercato ed eventualmente sapere chi ha risposto al posto suo. La postazione “Viva-Voce” consente di scegliere quale suoneria utilizzare, può fungere da cornice digitale personalizzabile e permette la gestione dell’apriporta automatico alla chiamata – funzione particolarmente utile soprattutto per quel genere di attività commerciali che tipicamente hanno sede all’interno di contesti anche residenziali.

Il videocitofono Viva-Voce fa parte della nuova gamma AVE DOMINA Videocitofonia, una proposta che valorizza l’offerta DOMINA Smart e che si completa mediante due postazioni esterne audio-video: un modello estremamente robusto e resistente con struttura in metallo “Antivandalo” e il modello di design “Villa” in alluminio e vetro con frontale Sensitive Touch ispirato alla Serie Civile Allumia 44.

