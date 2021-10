Grande successo per AVE al Fuorisalone 2021

L’innovazione AVE ha conquistato il pubblico della Milano Design Week, protagonista nelle mostre di Simone Micheli dedicate al contract.

Si è concluso con un grande successo per AVE il Fuorisalone 2021. Inserite nelle mostre ideate dal celebre architetto Simone Micheli, le soluzioni AVE hanno ottenuto un riscontro molto positivo tra gli avventori della prestigiosa kermesse milanese.

In particolare, i design e le tecnologie AVE per la gestione alberghiera si sono lasciati apprezzare all’interno di Hotel Regeneration, la più grande e coinvolgente mostra/agorà rivolta al contract del FuoriSalone. Un happening contenutistico di altissimo livello che ha esibito negli spazi di OfficinaVentura14, nel distretto di Ventura Milano, ben otto differenti installazioni rivolte a prestigiose catene alberghiere internazionali, ciascuna dedicata ad un personaggio di eccellenza del mondo dello spettacolo, della musica, del giornalismo, della critica, dello sport, della cucina e della moda. In questo contesto, le proposte AVE hanno partecipato attivamente nella definizione di nuovi possibili scenari per il futuro dell’ospitalità. Avvalorati da eleganti placche in cristallo e alluminio, espressione totale del design made in Italy, gli interruttori Ave Touch hanno portato in scena al Fuorisalone un nuovo contatto con l’albergo: un tap è sufficiente per controllare la luce e le automazioni inserite. Negli spazi progettati dal famoso architetto, la domotica AVE è stata infatti una grande protagonista con evoluti touch screen interattivi che hanno palesato un assaggio delle moderne possibilità oggi offerte dalla tecnologia per andare incontro ad ogni esigenza di comfort, controllo e supervisione connessa al settore dell’hôtellerie.

Molto apprezzata pure la mostra virtuale The Ugly Duckling becomes a Swan, anticipazione di un progetto realizzato dall’architetto Micheli in Versilia lungo la storica passeggiata di Viareggio. Uno spazio abitativo fluido, altamente fruibile e connesso dove gli elementi della serie civile AVE Domus 100 grazie alla loro raffinata tonalità bianca hanno reso l’impianto elettrico parte integrante e importante del progetto, accostati alle ultrapiatte placche AVE Young 44, collezione in tecnopolimero plasmato che ha valorizzato ulteriormente i punti luce grazie alla sua estetica giovane, pulita ed estremamente riconoscibile.

Il Fuorisalone 2021 è stato un vero e proprio successo per AVE, ennesimo capitolo della fruttuosa collaborazione che ha visto l’Azienda italiana protagonista assieme a Simone Micheli nel fare innovazione e nel promuovere interessanti e lungimiranti interpretazioni per il futuro dell’ospitalità.

