Ecobonus e Superbonus 110% per i sistemi di VMC AVE

L’installazione dei sistemi di VMC (Ventilazione Meccanica Controllata) può beneficiare delle detrazioni fiscali del Superbonus 110% e dell’Ecobonus*.

L’ENEA conferma la possibilità di far rientrare l’installazione di sistemi di VMC all’interno delle detrazioni fiscali legate all’Ecobonus (e quindi al Superbonus 110%). Come si evince dalla faq 16.D pubblicata dall’Agenzia sul proprio portale in merito all’Ecobonus e alle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico, tali impianti possono rientrare – alle condizioni illustrate nella faq stessa** – in due casi specifici:

nel caso di interventi di isolamento termico delle superfici opache disperdenti;

nel caso in cui siano associati ad un intervento di sostituzione di un impianto di climatizzazione invernale con un impianto con fluido termovettore ad aria e siano con esso strettamente integrati.

Per entrambe le casistiche risultano ammissibili esclusivamente i sistemi dotati di recupero di calore. In tal senso, spiccano diverse soluzioni di VMC AVE che possono beneficiare delle agevolazioni fiscali. All’interno del catalogo DomusAir, marchio di riferimento per la ventilazione dell’Azienda, AVE offre svariati dispositivi in grado di garantire un perfetto ricambio d’aria nei locali interni (così da evitare la formazione di muffe e condense) assicurando al contempo il massimo comfort e risparmio energetico mediante innovative proposte sia di VMC decentralizzata (o puntuale) sia di VMC centralizzata.

A tutto questo si aggiungono i benefici derivanti dall’integrazione di questi sistemi con la domotica AVE, soluzione anch’essa rientrante tra gli interventi ammessi all’interno del Superbonus 110% e Ecobonus*, che consente la variazione della velocità di ventilazione in funzione delle condizioni ambientali rilevate attraverso sensori (per esempio di umidità e di qualità dell’aria).

Con AVE si ha la possibilità di creare sistemi di VMC all’avanguardia e altamente performanti, oggi ulteriormente avvalorati dai vantaggi derivanti dalle agevolazioni fiscali legate all’Ecobonus e Superbonus 110%.

Richiedi informazioni sui sistemi di VMC AVE incentivabili con il Superbonus»