DIVUS KNX IQ: il pannello KNX stand alone

DIVUS è un’azienda globale e tecnicamente all’avanguardia che offre innovativi pannelli tattili e soluzioni complete per l’industria e l’automazione degli edifici. L’azienda ha come unico obiettivo quello di rendere il mondo di oggi e di domani più confortevole, economico ed ecologico.

L’azienda è ritenuta una dei pionieri nel campo dei touchpanel e, in linea la filosofia orientata al futuro, DIVUS fissa regolarmente nuovi standard nel settore con nuovi prodotti, come con il DIVUS KNX IQ, il nuovo pannello KNX stand-alone di DIVUS.

Il KNX IQ controlla e monitora la vostra installazione elettrica costituendo l‘ingresso economico nel mondo della visualizzazione degli edifici. KNX IQ è un pannello stand alone, che può essere utilizzato per controllare l‘intera visualizzazione dell‘appartamento. Il pannello è dotato di un display touchscreen capacitivo da 8“ (20,32 cm). Si tratta di un dispositivo a montaggio superficiale che può essere installato in molte scatole di montaggio esistenti (retrofit) e sporge solo leggermente dalla parete.

Un solo pannello per molte funzioni

Le visualizzazioni DIVUS VISION, il DIVUS IQ LAUNCHER, il citofono DIVUS VIDEOPHONE, il browser web DIVUS KIBRO, DIVUS IP CAM VIEWER e DIVUS SCREENCLEANER sono già preinstallati. L‘interfaccia di visualizzazione DIVUS VISION convince per la sua semplicità di implementazione da parte dell‘integratore di sistema e di controllo da parte del cliente. Luci, ombra, temperatura, musica, allarmi possono essere comodamente monitorati e controllati tramite il pannello. Inoltre, nella visualizzazione possono essere integrati dispositivi intelligenti.

