Corso gratuito in streaming su Domotica automazione e controllo edifici, Giovedì 15 Aprile 2021

Fondazione Fenice Onlus organizza un corso gratuito su domotica e building automation, che avrà luogo Giovedi 15 Aprile 2021 dalle ore 9.00 alle 13.00. L’incontro verrà erogato in diretta streaming oltre alla possibilità successivamente di seguire la registrazione integrale.

Con la partecipazione vengono erogati crediti Formativi riconosciuti a livello nazionale per ingegneri presenti alla diretta dell’incontro.

Partecipando all’incontro gratuito, previo iscrizione, riceverai:

– Un buono sconto che ti verrà inviato via email utilizzabile per i relativi corsi o per qualsiasi attività di formazione all’interno della nostra struttura

– Slides e registrazione integrale dell’incontro.