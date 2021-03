Brochure Superbonus 110% per la smart home AVE

Scarica la guida dedicata alle funzioni e ai vantaggi delle soluzioni smart di AVE che possono rientrare nel Superbonus 110%.

Grazie al Superbonus 110% la smart home AVE è incentivabile*. L’installazione del sistema domotico AVE DOMINA Smart IoT può infatti rientrare tra gli interventi (trainati) di efficientamento energetico previsti nel Superbonus 110%.

AVE DOMINA Smart IoT è un sistema domotico intelligente, in grado di creare nuove e molteplici opportunità che l’impianto elettrico di tipo tradizionale non può offrire. Attraverso la domotica AVE si possono determinare i livelli di sicurezza, comfort, fruibilità ed efficacia energetica con i quali si vuole perfezionare l’abitazione. Non solo: attraverso il sistema sviluppato da AVE l’utente ha la possibilità di visualizzare i consumi energetici della casa e governarla da remoto. Oggi a questi benefici si sommano quelli previsti dal Superbonus 110% che, all’interno degli interventi di efficientamento energetico, include la possibilità di installare sistemi di building-automation come intervento trainato*.

In un mondo sempre più smart, in cui le soluzioni tecnologiche si susseguono rapidamente, AVE offre un sistema domotico evoluto e all’avanguardia. Il valore aggiunto della proposta DOMINA Smart IoT sta nella sua flessibilità: sia impiantistica, con svariate possibilità tecniche e di design per incontrare le esigenze tecnologiche e di budget della committenza, sia di controllo, per permettere agli utenti finali di gestire la smart home nel modo più consono alle loro necessità ed abitudini: attraverso Touch Screen interattivi, interruttori (anche touch e a levetta), app, web e persino con comandi vocali.

