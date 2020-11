Da oggi il mercato Audio Video Professionale ha la sua norma

Giovedì 5 novembre è stata pubblicata la norma UNI 11799:2020 relativa ai servizi di integrazione dei sistemi audio, video e controllo. Un traguardo importante per SIEC e per il settore Audio Video Professionale.

Milano, 9 novembre 2020 – Dopo tanti anni di lavoro e molteplici tavoli di confronto, il 5 novembre è stata pubblicata la tanto attesa norma tecnica UNI 11799:2020 relativa ai servizi di integrazione dei sistemi audio, video e controllo – requisiti di progettazione, installazione, configurazione, regolazione, programmazione e verifica tecnica.

Con questo importante traguardo, SIEC, l’Associazione che rappresenta i System Integrator AVC in Italia, ha creato i presupposti affinché gli operatori del settore vedano finalmente riconosciuta la loro professionalità, nell’ottica di qualificare sempre più il mercato nel quale operiamo.

È proprio grazie all’impegno dell’Associazione, infatti, che gli operatori del mondo AVC ora possono contare su una specifica certificazione, la prima che regolamenta, a livello nazionale, questo settore.

Christian Pieretto, Presidente SIEC, afferma: “Potremmo dire di aver “scritto la storia”, ma invece è solo l’inizio di un nuovo percorso in un mercato che da oggi forse non sarà più lo stesso.

Ora non rimane altro che diffonderla, condividerla e trasmettere il valore che tutto questo rappresenterà per il mercato e per i clienti.”

Il settore audio video è caratterizzato da uno sviluppo molto rapido e spesso si sente la mancanza di un approccio strutturato e organizzato che possa garantire una efficace integrazione dei sistemi AVC. Inoltre, per la corretta applicazione delle tecnologie, occorrono forti competenze, adeguate risorse progettuali e tecniche e un costante aggiornamento per mantenere il passo con la veloce evoluzione delle tecnologie.

Tutti gli utenti che intendano dotarsi di un sistema AVC con specifiche garanzie di prestazione e contrattuali, potranno rivolgersi alle organizzazioni in possesso della certificazione di servizio 11799, consapevoli di instaurare un rapporto contrattuale in grado di esplicitare e gestire le proprie esigenze, con il supporto di fornitori qualificati.

Un sincero ringraziamento a UNI e a tutti i partner che hanno condiviso questo lungo cammino.

SIEC non si ferma: sul tavolo UNI ora c’è un altro progetto ambizioso, il riconoscimento della figura professionale dell’Integratore AVC, un passo indispensabile per aumentare la riconoscibilità degli integratori e qualificare questa professione.

È possibile acquistare la norma sul sito UNI al seguente link: http://store.uni.com/catalogo/uni-11799-2020

