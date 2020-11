Antintrusione AVE con centrali smart IoT

Ideali per soluzioni radio/filo, le centrali antintrusione smart IoT offrono una piattaforma integrata con la domotica AVE e la relativa app, ed includono funzionalità di test e monitoraggio evolute anche da remoto per un’installazione rapida e precisa.

La gamma antintrusione AVE s’impreziosisce di due centrali smart IoT complete di modulo Wi-Fi e web server, sviluppate per interfacciarsi alla perfezione con la domotica AVE, condividendo con essa un’unica piattaforma integrata con la medesima modalità di utilizzo e programmazione dei supervisori domotici. Non solo, questi dispositivi sono facilmente controllabili da smartphone e tablet Android e iOS (oppure da pc o da qualunque dispositivo dotato di web browser tramite una pagina internet) attraverso l’app AVE Cloud che consente una gestione unificata e semplificata dell’impianto domotico e antintrusione con:

Notifiche PUSH personalizzate per i vari eventi (allarmi, guasti, ecc.

Visualizzazione e gestione in tempo reale della centrale

Visualizzazione delle immagini delle telecamere IP collegate alla centrale (fino a 4)

Nel dettaglio, si tratta di due centrali antintrusione radio/filo (cod. AF927PLUS e AF927PLUSTC) in grado di gestire fino a 99 rivelatori radio e 16 periferiche filari (con funzione double), dove il modello AF927PLUSTC si avvalora di uno schermo touch screen a colori da 7”, sostituito da un LED multifunzione sulla centrale AF927PLUS. Entrambe condividono le stesse specifiche e funzioni innovative per creare una soluzione mista radio/filo all’avanguardia mediante un sistema radio dual band bidirezionale con modulazione digitale GFSK per una maggiore sicurezza ed affidabilità di funzionamento.

Anche il telecomando risulta innovativo e impreziosito da funzionalità smart personalizzabili (fino a 6), con la possibilità, in presenza di un supervisore domotico nell’impianto, di richiamare scenari domotici (configurabili anche mediante programmatore orario giornaliero).

Per una corretta protezione dei locali AVE propone un’ampia gamma di rivelatori e periferiche via radio gestibili dalle centrali AF927PLUS e AF927PLUSTC:

Rivelatori volumetrici PIR con estese possibilità di regolazione

Rivelatori ad effetto tenda con doppio PIR per la protezione dei varchi

Rivelatori perimetrali multifunzione con contatto magneti, 2 ingressi ausiliari e anti-tamper magnetico

Interfaccia per allarmi tecnici per il collegamento di qualunque rivelatore con contatto libero da potenziale (es: rivelatori di gas ecc.)

Sirena con messaggi vocali e possibilità di selezionare la segnalazione ottica e/o luminosa in modo indipendente per i vari eventi

Il risultato è un sistema antintrusione estremamente flessibile, affidabile e sicuro, conformabile ad ogni necessità impiantistica. Per un’installazione rapida e precisa, le centrali smart IoT offrono all’installatore funzionalità di test e monitoraggio evolute, anche da remoto grazie alla piattaforma unificata AVE Cloud che, in modalità utente, permette all’utilizzatore finale di gestire l’impianto antintrusione direttamente da smartphone, così come il proprio sistema domotico e di integrarlo all’interno dell’ecosistema IoT che potenzialmente si può creare all’interno dell’abitazione, con la possibilità di richiamare le diverse funzioni anche attraverso gli Assistenti vocali più diffusi in questo settore.

La sicurezza diventa smart con AVE.