Workshop gratuito su Domotica e Building Automation

Domotica e building Automation – Tecnologie e Soluzioni Innovative per una Gestione più

Razionale dell’Energia e degli Impianti

Il workshop è organizzato da “Scuola delle Energie”, Scuola di formazione gratuita della Città metropolitana di Roma Capitale.

L’obiettivo principale di questo workshop è imparare ad analizzare e comprendere le richieste funzionali specifiche di un committente, tradurle in componenti e soluzioni, definendo tempi e costi di realizzazione di un progetto domotico. I destinatari sono installatori, architetti, ingegneri, periti, consulenti di progetto e vendita del comparto energia e impianti.

SEDE E DATE

Il workshop, della durata complessiva di 24 ore, si svolgerà in modalità FAD (formazione a distanza) utilizzando nei giorni: 3, 13, 18 novembre, 4 e 9 , 15 dicembre (orario 14.00-17.00)

CONTENUTI

Modulo 1

– Introduzione alla Domotica

– Come non fare Domotica

Modulo 2

– Storie di successo

– Il Mercato della Domotica

Modulo 3

– Che cosa significa realizzare un impianto domotico

– I Fondamentali

Modulo 4

– Confronto tra Impianti Tradizionali e Intelligenti

– Lo Standard KNX

Modulo 5

– Gli ambiti applicativi della Domotica

– Le Funzioni della Domotica

Modulo 6

– Come progettare un impianto Domotico

– Norme Tecniche di Riferimento

Al termine viene rilasciato un attestato di partecipazione a chi abbia frequentato almeno l’80% del totale delle ore previste.

Per maggiori informazioni e iscrizioni:

www.capitalelavoro.it/scuola-delle-energie-workshop-domotica-e-building-automation/

Informazioni sulla Scuola delle Energie