AVE lancia la PROMO “Smart Home Box

Dal 1 ottobre fino al 30 novembre 2020 tantissime offerte speciali ti aspettano all’interno dei punti vendita aderenti.

Sono moltissime le occasioni della PROMO “Smart Home Box” di AVE, che promuove le sue ultimissime innovazioni tecnologiche attraverso vantaggiosi kit dedicati ai professionisti. Tra le offerte, infatti, risaltano le imperdibili promozioni dedicate alla serie civili Domus 100 (bianca) e Tekla 44 (nero opaca), proposte in abbinamento ai nuovissimi sistemi di Videocitofonia IoT, Antifurto IoT o in combinazione con fantastici gadget.

All’interno del volantino PROMO “Smart Home Box” di AVE, valido dal 1 ottobre fino al 30 novembre 2020, trova spazio anche la nuova gamma Domus 100 con trattamento antibatterico, molto efficace contro la formazione e la proliferazione dei batteri sulla superficie dei dispositivi.

Le promozioni AVE non terminato qui: moltissime offerte anche su centralini da incasso IP40, quadri da parete IP40 e IP65, apparecchi modulari DIN e sull’innovativa VMC DomusAir VNRD150ECP, un’unità ventilante ad uso residenziale per ambienti nobili in grado di garantire un’efficienza reale fino all’82 %, una perfetta aerazione dei locali prevenendo la formazione di muffe e condensa, con bassissimi consumi energetici.

Cosa aspetti? Scarica ora il volantino della PROMO “Smart Home Box” »