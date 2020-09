Assistenti vocali AVE: una nuova dimensione smart per la casa domotica

La domotica AVE consente di creare una smart home adatta ad ogni esigenza tecnologica e di governarla al meglio attraverso i principali assistenti vocali presenti sul mercato.

Sono sempre di più le persone, in Italia come all’estero, che scelgono di affidarsi agli assistenti vocali per il controllo delle funzioni e dei dispositivi smart inseriti all’interno della propria abitazione. Gli assistenti vocali, grazie anche all’integrazione degli stessi all’interno di smartphone e smart speaker, rappresentano oggi l’ultima frontiera dell’abitare tech. Un trend in continua crescita che sottolinea la predilezione e l’orientamento verso una nuova dimensioni smart della casa, sempre più connessa alle abitudini dei suoi abitanti. Ma quali sono le potenzialità oggi offerte da questi dispositivi e come sfruttarli al meglio per realizzare una smart home in linea con le proprie esigenze?

Ad offrire un’interpretazione, attuale e lungimirante, a queste domande ci ha pensato AVE, azienda italiana leader tra i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche di qualità in forte ascesa nel settore della home automation. La sua domotica DOMINA Smart è infatti pienamente compatibile con i principali Assistenti vocali presenti sul mercato, sia tramite le rispettive app sia attraverso i relativi smart speaker. In questo modo tutte le funzioni integrate dal sistema domotico, pure quelle più evolute come gli Scenari, possono ora essere facilmente richiamate con un tap o tramite comandi vocali interrogando direttamente gli Assistenti.

Grazie al servizio AVE Home (attivabile mediante l’App AVE Connect), che permette di far interagire la domotica AVE con l’ecosistema IoT che potenzialmente si può creare all’interno di un’abitazione, si può gestire ogni aspetto della casa attraverso gli assistenti vocali compatibili. Le possibilità sono infinite: si possono accendere le luci e regolarne l’intensità luminosa (se dimmerate), decidere di accenderle a gruppi o spegnerle tutte con un solo comando; si può regolare la temperatura per ogni zona termica; inserire l’antifurto; decidere se avviare o interrompere la riproduzione di una canzone; gestire la ventilazione; far partire l’irrigazione del giardino; governare l’apertura di cancelli, cancelletti e portoncini ad azionamento elettrico; far alzare o abbassare le tapparelle, la basculante del garage, le tende motorizzate e gestire qualsiasi altra automazione implementata nel sistema domotico DOMINA Smart. Per fare tutto questo è sufficiente “lanciare” dei semplici comandi vocali o interagire con le diverse funzioni direttamente dall’app dell’Assistente.

Mediante AVE Home l’impianto domotico sarà controllato nativamente dall’Assistente digitale della casa, il quale permetterà di controllare anche altri dispositivi IoT ed altre funzioni, permettendo, ad esempio, di ricevere informazioni sul meteo e sul traffico, o semplicemente richiamare una “routine”, ovvero una sequenza di azioni programmate per andare incontro alle primarie necessità ed azioni quotidiane. AVE Home non è solo un servizio che integra il controllo mediante la voce, ma anche la gestione e supervisione dell’impianto domotico e quindi dell’intera casa smart. Si può comandare una singola luce o quelle di tutta la casa. Allo stesso modo è possibile interagire con prese comandate, tapparelle e termostati. Il tutto mediante uno strumento digitale sempre in movimento, innovativo ed in continuo miglioramento.

Con AVE la smart home del futuro è già realtà. Per chi desiderasse impreziosire la propria abitazione con un tocco hi-tech esclusivo e di tendenza, all’interno della proposta domotica AVE DOMINA Smart troviamo anche sofisticati interruttori touch ed evoluti Touch Screen da incasso, con display interattivi che spaziano dalla variante mini orientabile da 4,3” fino al top di gamma da 15” con frontale nero lucido a specchio. Dei dispositivi altamente avanzati che, oltre a donare un’impronta di pregio all’abitazione, consentono di gestirla fin nei minimi dettagli offrendo un accesso rapido alle diverse funzioni tramite menù interattivi o, sulle versioni premium, mediante una “navigazione” virtuale degli ambienti per gestire le automazioni presenti.

Non solo, grazie all’app AVE Cloud, disponibile per dispositivi Android e iOS, si può supervisionare la propria casa esattamente come se si stesse dinnanzi ad un Touch Screen, anche in remoto. Quest’app offre inoltre un’innovativa funzione che permette di creare scenari tramite smartphone e personalizzarli in base a dove ci si trova (sfruttando la geo-localizzazione del dispositivo). Per fare un esempio: quando si uscirà dal perimetro dell’abitazione si attiverà automaticamente lo scenario “Esco” e non si dovrà far altro che guardare il cancello chiudersi alle nostre spalle. La casa farà tutto da sé: abbassando le tapparelle, spegnendo le luci e inserendo l’antifurto. Strutturata per gestire più impianti, in modo da supervisionare al meglio anche eventuali seconde abitazioni domotiche DOMINA Smart, AVE Cloud consente l’accesso multi-utente, senza limiti, così da condividere in famiglia i vantaggi della domotica AVE. Qualora sia rilevato un allarme o scatti l’antifurto, inoltre, verranno inviate delle notifiche push direttamente sullo smartphone del proprietario per offrirgli un feedback immediato di cosa stia succedendo. Come per l’omonima app, il cloud proprietario AVE Cloud permette di gestire ogni automazione e funzione integrata nel sistema domotico anche da computer, in pochi semplici clic.

In un mondo sempre più connesso, che vede negli assistenti vocali uno spiraglio per intravedere le moderne possibilità oggi offerte dalla tecnologia, AVE offre la sua personalissima interpretazione di casa smart, una proposta concreta, flessibile ed implementabile nel tempo, pensata per andare incontro ad ogni esigenza di comfort, sicurezza e budget.

