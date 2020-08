CONTO: da IME i nuovi contatori intelligenti di energia

La gamma di contatori di energia CONTO si rinnova con nuovi dispositivi più performanti e moderni. I nuovi dispositivi, completamente ammodernati dal punto di vista estetico, offrono prestazioni allo stato dell’arte e nuove funzioni, che soddisfano le diverse esigenze nella misurazione dei parametri elettrici.

Le nuove interfacce sono intuitive e semplici, i display forniscono in indicazioni chiare e facili da gestire. Una gamma completa che comprende dispositivi con comunicazione Mbus o RS485 Modbus, da cui è possibile integrare i webserver a catalogo. Conto è la famiglia di contatori intelligenti che, oltre al conteggio dell’energia, offre una panoramica completa delle principali grandezze elettriche.

La gamma comprende contatori di energia bidirezionale certificati MID multi misura omologati alla Direttiva Europea 2014/32/UE, utilizzabili per conteggi a scopo fiscale (es UTF). L’offerta è composta da contatori monofase e trifase ad inserzione diretta fino a 125 A e contatori ad inserzione tramite TA/TV.

Grazie ai modelli dotati di comunicazione RS485 Modbus RTU o M-Bus, possono essere integrati in sistemi di monitoraggio energia. Ai modelli con comunicazione RS485 Modbus è possibile abbinare interfacce di rete RS485/Ethernet o il WebServer per consentire la gestione da PC o tablet attraverso pagine web.

Conto: design e funzioni evolute

Reti trifase:

la scelta del cablaggio è in base alle esigenze, lo stesso dispositivo infatti può essere programmato e installato su diversi tipi di reti (3 o 4 fili).

Gestione dell’energia:

l’installazione è semplice e veloce con webServer (punti di misura 10, 32 e 255) e porta Modbus integrata.

Memoria:

tutti i nuovi contatori Conto salvano i dati delle energie totali (attivi e reattivi, positivi e negativi) in una memoria non volatile presente sul dispositivo. Il valore di energia parziale può essere resettato in base alle necessità.

Certificazione MID:

l’offerta garantisce precisione e affidabilità delle misure. La certificazzione MID è disponibile per i valori di energia attiva, per le parziali e per le tariffarie (solo sui dispositivi con doppia tariffa disponibile). Grazie all’omologazione europea 2014/32/UE MID i contatori possono essere utilizzati ai fini fiscali. Il misuratore è dotato di un componente a prova di manomissione per prevenire frodi.

Display con design evoluto:

i valori di energia visualizzati sul display retroilluminato sono tutti mostrati con 9 cifre, consentono così una durata più lunga del conteggio. Sono visualizzabili informazioni in modalità semplificata, anteprima della pagina successiva, impostazioni, misura bidirezionale (E + ed E), misura dei parziali di energia attiva e reattiva.

Comunicazione:

l’offerta comprende contatori con uscita Modbus o Mbus o impulsi. Attraverso le interfacce dedicate è possibile comunicare con protocolli Ethernet o KNX. Nel menù programmabile è presente una resistenza di terminazione integrata a 120 Ω. I contatori dispongono di un ingresso impulsi integrato per la misura di gas o acqua o simili. In alternativa l’ingresso può essere usato per la gestione della doppia tariffa.

Connessioni e piombature:

i contatori dispongono di nuovi connettori della stessa sezione per tutti i terminali di fase e neutro, e di morsettiere piombabili di serie

WebServer per il controllo e la gestione dei consumi

Grazie ai WebServer combinati ai contatori, ai multifunzione o al sistema Nemo SX di IME, è possibile:

analizzare i dati e migliorare i processi,

determinare il fabbisogno energetico annuale e definire una distribuzione dei consumi,

analizzare l’evoluzione nel tempo per controllare le prestazioni,

gestire le installazioni elettriche multisite in remoto e / o localmente usando smartphone, tablet, PC, o altri device.

Nel catalogo IME sono disponibili Webserver in versione modulare DIN per 10 o 32 indirizzi Modbus o moduli impulsi, o in contenitore metallico per 255 indirizzi Modbus o 255 moduli impulsi.

Consentono la configurazione remota, test, controllo e visualizzazione, tramite un browser su diversi devices e dispongono di funzioni di fatturazione, multi-tariffazione, webserver multilivello, possibilità di installare tutte le valute del mondo.

I dati possono essere raccolti dai dispositivi IME: contatori Conto, multifunzione NEMO, sistema di misurazione NEMO SX. I contatori di energia Conto in questo caso sono utilizzati per misurare, registrare e trasmettere valori come energia attiva e reattiva, potenza, tensioni e correnti, o/e conteggiare gli impulsi dai contatori dell’acqua o del gas, per avere una visione completa del consumo dell’edificio. Sono disponibili allarmi pop-up con l’app Telegram per Smartphone (configurazione tramite Web Server e solo con NEMO SX).

Per maggiori informazioni:



www.imeitaly.com