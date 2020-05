Easylog: da 4Next il datalogger compatto per dispositivi Modbus

Easylog è un datalogger progettato e sviluppato da 4neXt Technology Systems, una start-up specializzata nello sviluppo di prodotti per l’IoT.

La funzione principale di Easylog è la raccolta dati da dispositivi Modbus RTU e Modbus TCP, registrando e analizzando i dati in tempo reale.

La novità di questo prodotto è la sua notevole semplicità e facilità di utilizzo. Si configura tramite un’interfaccia web dalla quale è possibile impostare tutti i parametri relativi alla comunicazione, ai tempi di campionamento e le modalità di invio dei dati in remoto.

Oltre a memorizzare i dati all’interno di una SD card, Easylog invia gli stessi tramite protocollo FTP o direttamente su Cloud tramite protocolli MQTT e http REST, con connessione Ethernet o il modem 4G.

Compatto e versatile

Easylog è un sistema molto compatto che si installa su guida DIN dei quadri elettrici (1 modulo). Le porte di comunicazione seriali ed Ethernet lo rendono molto versatile e di facile utilizza in moltissime applicazioni. Anche in quelle dove è richiesto un range di temperatura esteso.

Tra le funzionalità innovative, Easylog prevede la possibilità di importare ed esportare librerie di configurazioni relative ai più diffusi strumenti ModBus presenti sul mercato. Ciò significa un notevole risparmio di tempo durante la fase di configurazione e installazione e soprattutto nessuna necessità di imparare linguaggi di programmazione o protocolli complicati.

Applicazioni

Le applicazioni più diffuse del prodotto sono: metering (Energia, Acqua, Gas), trattamento acque, rinnovabili, controllo industriale e di processo, misurazioni centrali termiche, monitoraggio agroalimentare.

Per citare due casi di successo, Easylog è stato utilizzato in un’applicazione per il rilevamento della qualità dell’aria nel comune di Lione. Una porzione di rilevamento è visibile nella figura 1.

Un’altra importante applicazione dove Easylog è stato fondamentale per il raggiungimento dei dati ottenuti è il monitoraggio energetico negli edifici. L’immagine in allegato è solo un esempio di quanto si possa ottenere analizzando i dati relativi a consumi energetici e temperature. In alcuni casi anche solo dopo alcuni mesi di monitoraggio i nostri clienti sono riusciti ad ottenere risparmi maggiori del 50% in centri commerciali, data center e centrali telefoniche.

Per maggiori informazioni:

www.4next.eu