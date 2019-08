Assistenti vocali e domotica: disponibile l’app AVE Connect per iOS e Android

È disponibile AVE Connect, l’app che ti consente di collegare il tuo sistema domotico AVE DOMINA plus al tuo account Voice Assistant preferito.

AVE ha rilasciato AVE Connect, la nuova app per dispositivi iOS e Android che permette alla domotica AVE DOMINA plus di integrarsi alla perfezione con i principali assistenti vocali presenti sul mercato. Grazie al servizio AVE Home (attivabile mediante l’app AVE Connect), si può gestire ogni aspetto della casa attraverso gli assistenti vocali compatibili, sia tramite le rispettive app sia attraverso i relativi smart speaker. In questo modo tutte le funzioni integrate dal sistema domotico AVE, pure quelle più evolute come gli Scenari, possono ora essere facilmente richiamate con un tap o tramite comandi vocali interrogando direttamente gli Assistenti vocali.

L’impianto domotico sarà controllato nativamente dall’Assistente vocale, il quale permetterà di controllare anche altri dispositivi IoT ed altre funzioni, come ad esempio ricevere informazioni sul meteo e sul traffico, o semplicemente richiamare una “routine”, ovvero una sequenza di azioni programmate per andare incontro alle primarie necessità ed azioni quotidiane.

AVE Connect non è solo un servizio che integra il controllo mediante la voce, ma anche la gestione e supervisione dell’impianto domotico e quindi dell’intera casa smart. Si può comandare una singola luce o quelle di tutta la casa. Nella stessa maniera è possibile interagire con prese comandate, tapparelle e termostati. Il tutto mediante uno strumento digitale sempre in movimento, innovativo ed in continuo miglioramento.

Per maggiori informazioni:

Scarica l’applicazione Ave Connect per iPhone e iPad»

Scarica l’applicazione Ave Connect per dispositivi Android»