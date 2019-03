Klever, la soluzione domotica completa per la tua casa

Più comfort, maggiore controllo, nuova connettività: ecco il Cronotermostato Smart Kult WiFi firmato Kblue.

Semplice da programmare e controllare, con un semplice tocco permette di regolare la temperatura per un comfort ottimale.

Un ampio display touch screen, un’interfaccia utente semplice ed intuitiva e l’estrema facilità di utilizzo, anche tramite app, aggiungono stile e funzionalità intelligenti ai comuni sistemi di riscaldamento e climatizzazione.

Fino a 6 programmazioni settimanali personalizzate: in qualsiasi momento e ovunque ti trovi puoi modificare o creare una programmazione settimanale.

Umidostato incluso

Geolocalizzazione: la tua casa sarà sempre pronta ad accoglierti, ovunque tu sia; grazie all’app il tuo cronotermostato Smart Kult WiFi saprà sempre dove ti trovi, proponendoti così la soluzione migliore per mantenere la temperatura e l’umidità di casa a livelli ottimali senza inutili sprechi energetici

Connettività WiFi e piattaforma cloud Kblue integrata

CON QUALI SISTEMI E’ COMPATIBILE

Disponibile in due versioni per una completa integrazione termica, Smart Kult è adattabile alla maggior parte dei sistemi di riscaldamento e raffrescamento e compatibile con le caldaie in commercio ed i dispositivi fancoil.

La compatibilità con un’alimentazione a 230V e il basso voltaggio, assieme ai relè smart e le opzioni di uscita analogica a 0-10V, permettono l’utilizzo del nuovo termostato WiFi anche in sistemi di riscaldamento e climatizzazione già esistenti, pompe di calore, sistemi industriali HVAC, sistemi di riscaldamento idronici o elettrici, sistemi AC multi-zona.

LA TUA CASA, OVUNQUE

Scarica l’app My Therm (disponibile in tutti gli store per iOS e Android) per poter sfruttare appieno le potenzialità del tuo termostato e configurarlo in pochi istanti all’interno della tua rete Wi-Fi.

Il termostato Smart Kult garantisce un ampio controllo e ben si adatta alle tue diverse esigenze.

Multizona: puoi gestire più termostati in modo indipendente all’interno della stessa abitazione (es. zona giorno-zona notte)

Multimpianto: puoi gestire più termostati in edifici differenti (es. seconda casa)

Multiutente: il termostato WiFi è in grado di gestire più profili personali, ognuno dei quali può definire il livello di comfort desiderato

NON SOLO TEMPERATURA. IL CRONOTERMOSTATO GESTISCE ANCHE LA DOMOTICA!

Estendi le funzioni del tuo cronotermostato WiFi con il nuovo KIT KLEVER, la soluzione ideale per il controllo delle principali funzioni automatizzate di una casa di medie dimensioni. L’app My Therm Kblue offre, infatti, nuove funzionalità alla tua Smart Home, comunicando con altri dispositivi intelligenti per creare scenari domotici come il controllo delle automazioni o lo spegnimento delle luci.

Perché scegliere Klever?

Ideale per abitazioni, alberghi e B&B, è facile e veloce da installare, non richiede alcuna programmazione.

Klever rappresenta una nuova soluzione domotica entry-level, perfetta per controllare temperatura, luci e tapparelle da un unico dispositivo all-in-one.

Un Kit completo che consente di gestire fino a 8 diversi punti luce e di comandare 3 tapparelle, ma non solo. Con il cronotermostato Smart Kult puoi gestire anche la termoregolazione del tuo impianto, sia da locale sia da remoto.

L’abitazione in cui lo vuoi installare è più grande? Nessun problema: il Kit Klever è espandibile senza limiti per rispondere a tutte le tue necessità!

Vuoi maggiori informazioni su Klever? Visita il nostro sito www.kblue.eu/klever

Giovanni Pigato – Area sales manager Kblue

L’esperienza ventennale di Kblue nell’integrazione di sistemi, il sempre maggior orientamento del mercato a prodotti intelligenti facili da installare (DIY) e l’approccio al mercato professionale che da sempre ci identifica sono la sintesi dei 3 fattori chiave che hanno portato alla nascita del cronotermostato WiFi by Kblue. Si presenta come un semplice oggetto per il controllo locale e remoto della temperatura ed il comfort della propria abitazione, ma nasconde al suo interno un cuore tecnologico che ne estende l’uso combinato ai più moderni di termoregolazione e HVAC grazie alla presenza di un doppio relè smart (disponibile anche nella versione con uscita analogica) per la gestione autonoma di impianti di riscaldamento, raffrescamento e di deumidificazione, senza necessità di costose centraline aggiuntive. Una soluzione all-in-one, resa ancora più tecnologica dalla possibilità di estendere le funzioni del Cronotermostato Smart Kult e dell’App My Therm al più ampio sistema domotico Kblue per una proposta commerciale sempre più completa e accessibile.

Per maggiori informazioni:

Kblue srl

Tel. 0445.315055

info@kblue.it

www.kblue.it