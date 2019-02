Al via la prima edizione del master “ANIE per Industria 4.0”: un percorso completo per formare i manager delle imprese che innovano.

L’industria rappresenta il motore pulsante di un’economia florida e sul suo futuro gioca un ruolo fondamentale l’innovazione digitale secondo il modello 4.0 che, abilitato dall’impiego di tecnologie innovative e dallo sviluppo delle nuove competenze digitali, si traduce in maggiore efficienza, competitività e interconnessione all’interno della fabbrica e lungo la filiera produttiva. Si tratta di una trasformazione che comporta una rivisitazione completa del mondo del lavoro: le direttici chiave sono gli investimenti innovativi, le competenze, le tecnologie, le infrastrutture abilitanti e gli strumenti pubblici di supporto. Il traguardo finale è la creazione di un’industria intelligente, innovativa, competitiva e sostenibile.

Federazione ANIE, una delle maggiori organizzazioni di categoria del sistema confindustriale e casa delle tecnologie abilitanti Industria 4.0, forte del suo know-how e delle collaborazioni instaurate con un network di partner strategici, ha presentato oggi i contenuti e obiettivi del Master “ANIE per Industria 4.0”: un percorso formativo, unico nel suo genere, su strumenti e opportunità per le imprese che innovano.

Tutte le azioni di formazione e informazione verso il mercato messe in campo da ANIE, fin dall’introduzione del Piano Nazionale Industria 4.0, e in continuo scambio con Confindustria, CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano) e IMQ (Ente italiano di Certificazione di prodotti, sistemi qualità e impianti) per un supporto sempre più capillare agli operatori del settore, convergono e danno forma ad un nuovo progetto: un ciclo di seminari formativi per approfondire le principali soluzioni tecnologiche e gli aspetti fiscali, normativi e di business che le imprese si trovano a gestire per adeguarsi all’evoluzione industriale in atto e rimanere competitive sia a livello nazionale che internazionale.

Il Master si rivolge, in particolare, ai manager e a quei profili professionali con responsabilità decisionali, per rispondere in modo concreto alle attuali esigenze formative strategiche imprescindibili per tutte le imprese che investono in innovazione.

“Un Paese che punta sull’innovazione non può dimenticare le persone. Oggi la Formazione è una delle risposte primarie ad un bisogno delle aziende e investire in competenze risulta indispensabile” ha commentato Giuliano Busetto, Presidente di ANIE Confindustria. “È fondamentale però ripensare al sistema di formazione in modo che sia più coerente e rispondente alle necessità dell’industria. In questo senso, il nostro Master forma i professionisti su aspetti quali finanza e fiscalità, nuove competenze e modelli di business, standardizzazione, tecnologie, il tutto in ottica 4.0”.

Elemento distintivo del Master “ANIE per Industria 4.0” è il focus sulle tecnologie che abilitano la trasformazione digitale che si sviluppa in modo dettagliato e articolato al termine di un percorso formativo che approfondisce tutti gli aspetti chiave di Industria 4.0. Il Master si struttura in quattro moduli, per un totale di otto appuntamenti di formazione che si collocano tra il 20 marzo e il 20 giugno 2019:

FINANZA 4.0 – Finanziamenti, agevolazioni e accesso al credito

20 marzo 2019

Obiettivo: approfondire le misure di interesse per l’industria previste dalla Legge di Bilancio 2019 per le aziende che investono in innovazione e assumono, così come gli aspetti legati alla certificazione degli investimenti, le opportunità di finanza agevolata anche per le PMI, e i finanziamenti europei destinati agli investimenti nel digitale.

Destinatari: Fornitori di tecnologie abilitanti Industria 4.0, costruttori di macchine e utilizzatori, integratori di sistemi, operatori che si propongono per la perizia di impianti e macchinari. Figure aziendali target: imprenditori, responsabili tecnici, vendite, acquisti, amministrazione e finanza.

COMPETENZE 4.0 – Nuovi modelli di business, abilità e competenze per le imprese 4.0

28 marzo 2019

Obiettivo: approfondire le tematiche relative alle nuove competenze e reskilling del personale dipendente, alle nuove figure professionali e ai nuovi modelli di business, nuovi approcci e modelli per la gestione dei progetti.

Destinatari: Fornitori di tecnologie abilitanti Industria 4.0, costruttori di macchine e utilizzatori, integratori di sistemi. Figure aziendali target: imprenditori, figure che operano a livello gestionale, responsabili risorse umane, responsabili commerciali.

STANDARDIZZAZIONE DI INDUSTRIA 4.0 – Attività normativa e legislativa legata a Industria 4.0

17 aprile 2019

Obiettivo: approfondire gli sviluppi dell’attività normativa e legislativa legata alla Smart Manufacturing sia a livello nazionale che internazionale, una tematica di forte attualità la cui regolamentazione impatta direttamente sulla quasi totalità dei settori ANIE.

Destinatari: Fornitori di tecnologie abilitanti Industria 4.0, costruttori di macchine e utilizzatori, integratori di sistemi. Figure aziendali target: imprenditori, responsabili di automazione, responsabili IT.

TECNOLOGIE 4.0

Obiettivo: definire lo scenario delle tecnologie 4.0 per l’industria. A partire dalla presentazione delle soluzioni digitali emergenti e dei loro scopi di utilizzo, autorevoli figure del mondo accademico tracciano il panorama dell’innovazione tecnologica nel settore manifatturiero. Cinque sotto moduli approfondiscono specifici aspetti tecnologici con la presentazione di casi pratici da parte degli utilizzatori delle tecnologie e in alcuni casi attraverso visite guidate in laboratori aziendali: Manifattura Additiva (7 maggio 2019); Digitalizzazione, Big Data e Analytics (14 maggio 2019); Cybersecurity (16 maggio 2019); Intelligenza Artificiale e Blockchain (11 giugno 2019); Simulazione, realtà virtuale e aumentata (20 giugno 2019).

Destinatari: Fornitori di tecnologie abilitanti Industria 4.0, costruttori di macchine e utilizzatori, integratori di sistemi, società di ingegneria. Figure aziendali target: imprenditori e responsabili di automazione.

Per ulteriori informazioni:

Ufficio Stampa

Confindustria ANIE

Tel. 02.3264/211/202

www.anie.it

ufficio.stampa@anie.it