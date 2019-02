Arriva Roomba i7+ con Smart Mapping e base autopulente

Immaginate un robot aspirapolvere che non solo ricorda la planimetria della casa e pulisce, all’occorrenza, solo stanze specifiche, ma che si svuota autonomamente da solo. iRobot, azienda leader nel mercato dei robot domestici di consumo, annuncia oggi l’arrivo in Italia di Roomba® i7+ con supporto Clean Base™ Automatic Dirt Disposal, per lo svuotamento automatico del contenitore della polvere.

Questo modello apporta un nuovo livello d’intelligenza e automatizzazione ai robot aspirapolvere, con la possibilità di analizzare, mappare e adattarsi agli spazi domestici. Grazie all’introduzione della funzione Imprint™ Smart Mapping, Roomba i7+ memorizza, infatti, la planimetria e i nomi delle stanze, in modo che gli utenti possano personalizzare i cicli di pulizia e indirizzare il percorso del robot verso ambienti specifici attraverso comando vocale o tramite l’applicazione iRobot HOME (disponibile per iOS e Android). Quando il ciclo di pulizia è terminato, il robot torna alla base di ricarica e svuota automaticamente lo sporco raccolto all’interno della Clean Base™, che contiene l’equivalente di 30 contenitori raccogli polvere di Roomba pieni. In questo modo, ci si può dimenticare della pulizia dei pavimenti per settimane!

“Grazie alla capacità di apprendere, adattarsi e ricordare la planimetria della casa e all’ introduzione della funzione di svuotamento automatico dello sporco, iRobot Roomba i7+ rappresenta il robot aspirapolvere più avanzato mai realizzato”, afferma Colin Angle, presidente e CEO di iRobot. “Il nuovo Roomba i7+ è fedele alla “visione” del robot aspirapolvere che avevamo quasi 20 anni fa, quando abbiamo iniziato il percorso di progettazione della gamma Roomba”.

Riconosce la planimetria dell’abitazione e capisce i comandi

Roomba i7+ rappresenta quindi una nuova era della robotica di consumo, grazie alle tante innovazioni proposte. La funzione Imprint™ Smart Mapping, già citata, permette al dispositivo di memorizzare la mappa della casa e i nomi delle varie stanze in modo che l’utente possa avere il completo controllo sulla pulizia. Possono essere inserite fino a 10 planimetrie diverse così che il robot possa essere spostato senza problemi su piani diversi o diverse abitazioni.

La navigazione brevettata iAdapt® 3.0 con tecnologia vSLAM® permette a Roomba i7+ di muoversi in modo fluido ed efficiente all’interno della casa, tenendo traccia di dove è già passato e anche delle zone dove ancora non ha pulito. Roomba i7+ si adatta anche a eventuali cambiamenti degli ambienti domestici, per garantire sempre la migliore pulizia.

Roomba i7+ è compatibile con Amazon Alexa e Google Assistant e permette agli utenti di pulire stanze specifiche attraverso i comandi vocali, chiamandole semplicemente con il loro nome. Ad esempio, basterà dire: “Alexa, chiedi a Roomba di pulire la cucina” o “Ehy Google, pulisci il soggiorno” e il robot individuerà e pulirà la stanza nominata. Una volta terminato il ciclo di pulizia, il robot tornerà alla sua base di ricarica e svuoterà automaticamente il suo contenitore grazie all’abbinamento con la Clean Base™ che raccoglie polvere e sporco in un sacchetto chiuso per evitare che questi possano disperdersi nell’ambiente. La base può contenere fino a 30 contenitori raccogli polvere colmi del Roomba e quando il sacchetto della Clean Base sarà pieno, l’utente riceverà una notifica sull’app iRobot HOME per la sostituzione.

“Offrendo la possibilità di svuotare il serbatoio dopo ogni ciclo pulente, iRobot risponde ad una necessità che i clienti hanno già espresso da lungo tempo,” ha dichiarato Jean-Jacques Blanc, direttore generale e vicepresidente EMEA di iRobot. “Questo migliora l’esperienza d’uso del cliente, oltre ad eliminare l’antipatico “dovere” di svuotare i contenitori raccogli polvere dei Roomba, una volta pieni. Inoltre, con la capacità di memorizzare la planimetria della casa, di pulire stanze specifiche all’occorrenza, di programmarsi settimanalmente e di svuotarsi quando il ciclo di pulizia è finito grazie alla base per lo svuotamento automatico, Roomba i7+ solleva letteralmente i clienti dal pensiero dell’aspirazione dei pavimenti per intere settimane”.

Prestazioni potenti, pulizia intelligente

iRobot è l’unico brand leader nel settore dei robot aspirapolvere ad avere in gamma modelli dotati di due spazzole contro-rotanti multi-superficie che lavorano insieme per pulire efficacemente sia i tappeti che ogni genere di pavimento. Roomba i7+ regola automaticamente l’altezza della testina pulente in modo che le due spazzole possano aderire con estrema precisione alla superficie. La prima spazzola solleva lo sporco mentre la seconda ruota nella direzione opposta per raccoglierlo. Al contrario delle setole, che possono piegarsi e disperdere la polvere, le spazzole in silicone flessibili aderiscono perfettamente al pavimento per catturare sia piccole particelle, come polvere e sporco fini, sia capelli, peli di animali domestici e briciole, anche di grandi dimensioni.

Grazie al suo design lineare e compatto, Roomba i7+ è perfetto anche per pulire sotto i mobili, vicino agli spigoli e lungo i battiscopa. Inoltre, il filtro ad alta efficienza integrato nel robot permette di catturare il 99% di pollini, acari della polvere e allergeni di cani e gatti. Sfruttando la tecnologia Dirt Detect™ brevettata da iRobot ed i suoi sensori integrati, Roomba i7+ riesce a riconoscere le aree che hanno bisogno di una pulizia più profonda ed intensifica su di esse la sua azione pulente. Una volta terminato il ciclo di pulizia, gli utenti possono visualizzare i rapporti Clean Map™[1] dall’app iRobot HOME per vedere dove il robot ha pulito.

Per maggiori informazioni:

www.irobot.it