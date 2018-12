Crestron inaugura la nuova sede di Milano

Crestron EMEA è lieta di annunciare l’apertura della sua nuova sede a Milano, la capitale europea del design.

L’ultima sede di Crestron in Europa, che comprende uffici e un Experience Centre, è stata ufficialmente inaugurata il 15 novembre 2018 e si trova in una zona di Milano molto frequentata dalla comunità del design.

Crestron è sinonimo di tecnologia per interni di lusso, perciò non sorprende che il nuovo Experience Centre sia dotato della tecnologia all’avanguardia di Crestron, inclusa la più recente tecnologia di tastierini per la casa su misura. Lo spazio è stato progettato per accogliere diverse tipologie di visitatori, dai designer di interni agli architetti, agli utenti finali, integratori e rappresentanti della stampa, per far conoscere lo stile di vita di Crestron. La tecnologia Crestron crea un ambiente lussuoso e intelligente di alto livello, grazie al controllo dell’automazione subito a portata di mano. La gamma Crestron comprende prodotti di controllo dal design raffinato, adattabili per armonizzarsi con qualsiasi gusto decorativo, che forniscono il massimo dello stile e dell’eleganza.

I prodotti Crestron disponibili in esposizione comprendono una selezione di touchscreen di facile utilizzo, per un controllo semplice con un tocco delle dita, nonché i nuovi telecomandi Crestron in remoto, tra cui il telecomando portatile HR-310-I e il telecomando portatile touchscreen TSR-310. Entrambi i modelli combinano tutti i migliori elementi della generazione precedente di telecomandi, con funzionalità ancora più avanzate e uno splendido design ergonomico. I nuovi telecomandi offrono controllo vocale, pulsanti personalizzabili, sensore di movimento, impostazioni dei profili e pulsanti multicolore.

In esposizione è stata presentata anche la gamma dei più recenti tastierini Crestron, tra cui i nuovi tastierini Horizon™, sinonimo di stile, eleganza, controllo di alta qualità dell’illuminazione, che offrono ai designer un’ampia scelta di rifiniture e formati. I nuovi tastierini sono ideati per offrire una sensazione al tocco di livello superiore, con retroilluminazione multicolore per adattarsi all’ambiente circostante, finiture intercambiabili e controllo personalizzato avanzato per fornire un’esperienza utente esclusiva, combinata con un design su misura.

Robin van Meeuwen, CEO di Crestron EMEA ha commentato: “Siamo estremamente entusiasti dei nuovi ed eleganti uffici di Crestron Italia e non vediamo l’ora di accogliere integratori, consulenti e utenti finali che potranno venire a scoprire questo bellissimo ed innovativo spazio”.

L22 Urban & Building e Degw – marchi del Gruppo Lombardini22 – hanno curato l’ideazione, il re-layout, la direzione lavori e la progettazione degli arredi dei nuovi uffici e dell’Experience Centre Crestron di Milano.

Secondo Alessandro Adamo – partner L22 e direttore di DEGW – “L’ufficio Crestron progettato da DEGW non è un semplice ufficio, è un ambiente dinamico e riconoscibile, uno spazio orientato all’innovazione e alla semplicità in termini di esperienza. Design, tecnologia e processi di lavoro si fondono negli spazi di lavoro”.

La sede Crestron di Milano si trova in Via Rubattino 94A, 20134 Milano.

