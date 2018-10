Assodel Associazione Nazionale Distretti Elettronica – Italia

Per la promozione delle Smart Home and Urban Technologies

Il Gruppo HUT è al lavoro per costruire occasioni di crescita sia per le aziende che vi aderiscono sia per gli operatori professionali che vogliono cogliere tutte le opportunità di un settore in grande trasformazione e crescita.

Per maggiori informazioni:

www.assodel.it