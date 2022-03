Smart Shower: da Roca il sistema per monitorare gli sprechi d’acqua

La nuova Smart Shower proposta da Roca risponde ad una semplice necessità: fare la doccia perfetta, ogni volta.

Sfruttando le migliori tecnologie, l’azienda spagnola Roca ha sviluppato un sistema che permette di impostare – utilizzando il pannello di controllo all’interno del vano doccia ma anche attraverso lo smartphone – le condizioni di temperatura, l’intensità del getto e la portata dell’acqua che considera ideali.

Se attraverso l’app per smartphone è possibile, attivando la funzione warm up, comunicare al sistema l’imminente utilizzo attivando preventivamente le preferenze impostate, usando il pannello di controllo touchscreen si possono facilmente ricalibrare le funzioni o interrompere e riattivare il flusso d’acqua senza perdere quelle selezionate.

Risparmio di tempo, temperatura desiderata, ma anche la possibilità di monitorare il consumo di acqua verificando i volumi utilizzati: Smart Shower infatti, oltre a voler offrire una nuova esperienza di comfort personalizzato, fa parte della gamma di soluzioni sviluppate dall’azienda per sensibilizzare l’utente rispetto all’uso responsabile di acqua ed energia.

Il pannello di controllo, progettato per funzionare a contatto con acqua e sapone, è composto da un display touchscreen dotato di sensori capacitivi e manopole ergonomiche rotanti con superficie antiscivolo.

Non solo facilità di utilizzo, ma anche impostazioni pensate per evitare incidenti indesiderati: inserendo l’opzione “child mode” attraverso lo smartphone, il pannello interno al vano doccia si blocca, evitando che i bambini possano modificare i preset selezionati. Inoltre, la manopola che regola la temperatura è studiata in modo che, raggiunti i 38°, la rotazione necessaria per alzarla ulteriormente aumenti, diminuendo il rischio di ustioni.

Esteticamente, il pannello di controllo si presenta come un sottile box di vetro (12mm di spessore) racchiuso in una cornice metallica: una scelta minimalista ed elegante che rende il sistema perfetto per ambienti bagno di qualsiasi stile e dimensione.

La possibilità di selezionare preventivamente la durata della doccia e il volume d’acqua da utilizzare, rende implicita una richiesta che Roca fa ai propri clienti: quella di riflettere sull’impatto di ogni loro azione quotidiana, effettuando scelte sostenibili.

In cambio, con Smart Shower, il brand spagnolo offre la certezza di poter godere del massimo comfort, ogni volta.

Per maggiori informazioni:

www.it.roca.com