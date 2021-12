DO.Tatto: un solo prodotto a parete per la gestione di tutta la casa

Dimentica il “mosaico” di pulsanti e termostati, DO.Tatto riunisce in un unico prodotto molteplici funzioni con icone e colori personalizzabili

DO.Tatto si rinnova! Dovit presenta le nuove pulsantiere e termostati touch. Contemporanei, eleganti e facili da usare, la gamma DO.Tatto permette di realizzare soluzioni moderne e innovative. Associata al nostro ecosistema smart home DOVIT, la gestione quotidiana diventa ancora più semplice e personalizzabile!

Per sviluppare i pulsanti Tatto sono stati ascoltati tutti i consigli dei nostri clienti con il risultato di una sintesi perfetta tra creatività ‘Made in Italy’ e funzionalità.

I prodotti DO.Tatto sono stati progettati per fornire flessibilità nella progettazione e implementazione di impianti tecnologici moderni. Dalle funzioni più semplici, come l’illuminazione, a quelle più evolute, come la gestione degli scenari.

Semplice ed intuitiva, con la gamma DO.Tatto è possibile:

Gestire tutte le tipologie di punti luce

Gestire le motorizzazioni di tende ed oscuranti

Gestire multimedia, porte, allarmi, ecc.

Controllare la temperatura e l’umidità

La gamma DO.Tatto è stata progettata per adattarsi perfettamente a tutti gli stili della casa. Semplice ed elegante ha un design minimale e discreto.

DO.Tatto è totalmente dimmerabile permettendo, così, di adattare l’intensità luminosa agli ambienti e ai bisogni quotidiani. L’intensità luminosa è programmabile anche secondo orari o scenari.

I pulsanti sono disponibili in forma rettangolare 125x85mm e quadrata 85x85mm.

La gamma standard ha più di 100 vetri con grafiche, numero di comandi e colori diversi.

Vetri componibili secondo i propri bisogni

Dovit metta a disposizione un’ampia libreria di icone per personalizzare i pulsanti e, tramite il nostro studio di design, è possibile realizzare delle icone o dei loghi su misura per i diversi progetti. Ideale per hotel, centri commerciali, negozi, show-room, ecc.

I termostati e le pulsantiere sono perfettamente integrate nella nostra gamma DO.Tatto e permettono all’utente, oltre il controllo della temperatura e dell’umidità direttamente da un mini display integrato, anche il comando di luci, tapparelle, ecc.

E’ possibile vedere e gestire localmente la temperatura e l’umidità desiderata.

DOVIT è una multinazionale presente in Italia (Dovit Italia) e in altri paesi europei. Il progetto DOVIT nasce nel 2016 dalla collaborazione e successiva fusione tra Home Innovation (produttore italiano della già nota piattaforma d’integrazione Hi System) e uno dei principali leader immobiliari europei, Promobe SA. Insieme nel 2016 danno vita al più grande quartiere “intelligente” in Europa: la “Cloche d’Or” a Lussemburgo. Da questo progetto comune e dalla volontà di offrire soluzioni “Smart home” moderne ed integrate, su larga scala… nasce l’azienda DOVIT e l’omonimo ecosistema per la Smart Home. Dovit è una piattaforma aperta che integra in un solo sistema tutti gli ambiti tecnologici della casa moderna con attenzione alla semplicità d’utilizzo e al design dei prodotti.

