È online il nuovo Catalogo Commerciale AVE 2021/22 contenente tutte le informazioni e novità relative alle soluzioni per l’impiantistica evoluta.

Da oggi è possibile scaricare e consultare online su www.ave.it il nuovo Catalogo Commerciale AVE 2021/22, dove sono riportate tutte le gamme tecnicamente ed esteticamente integrate per l’impiantistica evoluta dell’Azienda. Una proposta sempre più innovativa e completa, che si avvalora di molteplici novità nell’ambito delle diverse divisioni strategiche dell’Azienda.

AVE si presenta oggi come una realtà in continuo sviluppo che può vantare l’offerta di più di 3.000 prodotti suddivisi, all’interno del catalogo, in:

Serie Civili Sistema 44

Serie Civili Sistema 45

Scatole, Contenitori e Centralini

Domotica, Smart Home e Videocitofonia

Gestione Alberghiera

Divisione Sicurezza

Ventilazione e controllo dell’ambiente

Apparecchi Modulari

La ricerca e sviluppo di nuove soluzioni, la progettazione e la produzione accurata dei singoli componenti, fino al loro assemblaggio e all’efficiente organizzazione di vendita consentono al marchio AVE di presentare oggi un Catalogo Commerciale completo, che offre risposte razionali e adeguate alla evoluzione delle esigenze impiantistiche civili e industriali.

Sfoglia online il nuovo Catalogo Commerciale AVE 2021/22 »