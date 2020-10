GEWISS Thermo ICE: la temperatura giusta in un tocco

I dispositivi Thermo ICE permettono di gestire la temperatura di ogni stanza in maniera semplice, rapida ed efficiente.

GEWISS ha deciso di rinnovare la propria offerta per la casa Smart sviluppando un sistema completo in grado di assicurare benessere, sostenibilità e connettività.

Tra le funzioni principali di questa nuova proposta c’è sicuramente l’accoglienza, che GEWISS interpreta anche con la gestione intelligente della termoregolazione residenziale e terziaria garantita da Thermo ICE.

Thermo ICE è un termostato che consente di controllare in modo semplice ed efficiente la temperatura degli ambienti in cui è inserito. In ogni istante della giornata e in ogni stagione dell’anno, infatti, il dispositivo permette di impostare i sistemi di climatizzazione adatti ad assicurare la temperatura più confortevole, senza inutili sprechi di energia.

Thermo ICE è realizzato in due diverse finiture, entrambe caratterizzate da un design raffinato e ricercato: una con placca in tecnopolimero e finitura lucida, per installazione a parete, e l’altra con placca in vetro, per applicazione da incasso. Entrambe le varianti sono disponibili nei colori bianco, nero e titanio, contengono comandi di tipo touch, uno slider circolare touch RGB e un display a retroproiezione a LED bianchi. Lo stile unico di Thermo ICE gli ha permesso anche di vincere il prestigioso premio IF Design 2016 nella categoria Building Automation.

· Thermo ICE KNX è il termostato per impianti domotici che utilizzano il protocollo KNX, lo standard europeo per la trasmissione e la gestione dei dati nell’automazione degli edifici. Questo dispositivo permette di gestire sistemi di riscaldamento/raffrescamento in impianti a 2 o 4 vie, utilizzando algoritmi di controllo a due punti, proporzionale-integrale e fan-coil.

La variante in vetro permette di amministrare anche un sistema di umidificazione/ deumidificazione se abbinato ad un sensore di umidità esterno, dispone di sensore di temperatura e di prossimità integrati, di due ingressi per contatti privi di potenziale (come contatti finestra, sensori temperatura NTC esterni o altro) ed è configurabile sia nella modalità KNX-System che in quella KNX-Easy.

Thermo ICE KNX in tecnopolimero, invece, dispone di sensori di prossimità, temperatura e umidità integrati (consentendo di gestire direttamente anche un sistema di umidificazione/ deumidificazione), di un ingresso per sensore NTC di temperatura esterna (come la protezione per riscaldamento a pavimento), supporta l’implementazione KNX Secure ed è configurabile nella modalità KNX-System. Questa variante, infine, dispone di modalità di funzionamento “hotel”, con funzionalità e interfaccia utente semplificate per applicazioni in campo alberghiero.

· Thermo ICE Wi-Fi è la soluzione all-in-one per chi vuole gestire la temperatura di casa anche da remoto. Thermo ICE Wi-Fi coniuga infatti le caratteristiche di Thermo ICE con alcune funzioni avanzate disponibili da remoto. Grazie all’esclusiva APP per smartphone, disponibile per sistemi iOS e Android, Thermo ICE Wi-Fi può essere gestito comodamente da remoto, ampliando le sue funzionalità da semplice termostato a cronotermostato. Con la APP è infatti possibile comandare il termostato e visualizzarne lo stato di funzionamento, effettuare la programmazione oraria dei profili settimanali e abilitare la funzione di geolocalizzazione, per influenzare il comportamento del dispositivo in base alla posizione (visualizzando nel tempo l’andamento di temperatura e umidità e ricevendo notifiche in tempo reale sullo stato di funzionamento dell’impianto). Il Thermo ICE Wi-Fi è dotato di placca in tecnopolimero con effetto vetro, è predisposto per l’installazione a parete ed è disponibile nei colori bianco, nero o titanio.

Comfort, risparmio energetico, controllo a distanza e design: con i nuovi Thermo ICE la casa diventa più intelligente e la quotidianità più confortevole. Il tutto all’insegna dell’eleganza delle forme e dei colori: raffinato nelle linee e high-tech nello spirito, il design del termostato si coniuga con lo stile delle placche Chorus ICE touch in cui convivono, in perfetta simbiosi, lo spirito della contemporaneità e l’eleganza della tradizione.

Per maggiori informazioni:

www.gewiss.com