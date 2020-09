MyAlarm3 Cloud: la centralina domotica multiapplicazione con app di gestione

SENECA, costruttore italiano di sistemi di automazione, presenta MyAlarm3 Cloud, nuovo sistema composto da una centralina GSM/GPRS intelligente e da una app mobile per la gestione allarmi e il controllo remoto di abitazioni, impianti e installazioni non presidiate (es. seconde case o residenze non raggiungete da linea elettrica o di comunicazione).

L’unità è alimentabile a 12 V e possiede una batteria di back-up 3,7 V 1100 mAh che le assicura un’autonomia di funzionamento fino a 5 ore. Sono 8 i canali I/O integrati disponibili nella morsettiera a scomparsa: 4 ingressi digitali, 2 ingressi analogici con precisione 0,1%, 2 uscite relè SPST 3 A / 250 Vac. La diagnostica a bordo è data da 2 led e un display LCD 128×32 px. Presente anche un sensore di temperatura NTC integrato o remotabile con ingresso esterno. MyALARM3 Cloud viene fornito con una V-SIM dati Vodafone da attivare. In ogni caso necessita di una SIM dati o voce/dati standard per l’attivazione e l’utilizzo del servizio Cloud. Quest’ultimo è disponibile gratuitamente per la durata di 12 mesi dalla data di prima attivazione. È possibile creare delle flotte incrociate di MyAlarm3 Cloud cui possono partecipare proprietari, utilizzatori e manutentori degli impianti.

La app

Disponibile su PlayStore e AppleStore, l’omonima app di gestione offre le principali funzioni utili al monitoraggio attraverso una consultazione immediata da smartphone o PC tramite browser. Tramite app è possibile personalizzare l’applicazione tramite widget, accedere a informazioni in tempo reale, ricevere notifiche push in caso di allarmi (es. blackout, variazione contatti digitali, superamento soglie di ingressi analogici e di temperatura) e gestire comandi temporizzati, impulsivi e on/off (luci, motori, cancelli, pompe, basculanti, contatti per sistemi HVAC e contatti crepuscolari), GPS opzionale (notifiche posizione, allarme recinto virtuale).

Applicazioni

In ambito building e residenziale MyAlarm3 Cloud è un sistema di telegestione con funzionalità di termoregolazione, apertura cancelli e serrande, controllo luci e impianti elettrici, monitoraggio sistemi di antiallagamento, piscine, controllo accessi, irrigazione ecc. In ambito tecnologico-produttivo con MyAlarm3 Cloud è possibile tenere sotto controllo i consumi energetici. È possibile inoltre monitorare e programmare piccoli impianti di automazione, controllare sistemi di termoregolazione e della catena del freddo, oltre che rilevare dati e allarmi da impianti remoti comodamente dal proprio ufficio o da casa propria.

Il prodotto è in promozione speciale per il mercato italiano fino al 31/12/2020.

Per maggiori informazioni

www.seneca.it/myalarm3-cloud/