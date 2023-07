Semplificare la smart home con Finder YOU – Live Talk con Edilportale

Come si evolve il concetto di smart home per Finder? Scoprilo nella Live Talk su Edilportale mercoledì 12 luglio

La Live Talk sulla piattaforma di Edilportale, programmata per mercoledì 12 luglio alle ore 15:00, sarà l’occasione per approfondire aspetti e soluzioni legate alla smart home di Finder e per presentare al pubblico Finder YOU, la nuova app unificata dedicata alla gestione dei dispositivi YESLY e Bliss , per una casa sempre più intelligente ed evoluta.

L’evento – che verrà trasmesso in diretta sulle pagine Facebook e Linkedin di Edilportale – vedrà la partecipazione di Davide Valenti, IoT Product Manager di Finder – che, per l’occasione, presenterà al pubblico tutte le funzionalità dell’app dedicata a installatori e utilizzatori finali.

Caratterizzata da una veste grafica accattivante e tante nuove funzionalità, l’app Finder YOU si presenta come uno strumento semplice ed immediato che l’installatore potrà utilizzare per programmare relè, dimmer, termostati e molto altro e, con la quale l’utilizzatore potrà gestire in maniera immediata l’illuminazione, la temperatura, l’apertura e la chiusura di tapparelle/tende elettriche e le serrature di casa.

Una risorsa preziosa che include alcune evoluzioni, punti di forza rispetto alle precedenti applicazioni Finder, tra cui: funzione Radar, Preset per i termostati Bliss, configurazione dei dispositivi anche da remoto – per rendere il processo di installazione più comodo ed efficiente -, percorsi guidati e personalizzati, interni all’app, studiati in base alla tipologia di utente, condivisioni illimitate con altri utenti – anche a tempo – ideali per luoghi quali hotel, B&B o case vacanze.

L’app disponibile per sistemi Android e iOS è disponibile gratuitamente nei rispettivi stores.

Per conoscere tutte le novità di Finder YOU, vi invitiamo a seguire l’evento sui canali social di Edilportale mercoledì 12 luglio dalle ore 15.