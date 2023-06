Sfera Labs lancia un nuovo sito centrato sulla user experience

Il nuovo sito dà accesso a profili cliente personalizzati con dati di fatturazione, cronologia completa degli ordini, esclusivi prodotti personalizzati e una vasta gamma di funzionalità aggiuntive.

Sfera Labs, leader nella produzione di soluzioni avanzate per il controllo dell’automazione industriale, lancia oggi un nuovo sito che soddisfa una gamma completa di esigenze degli utenti in un hub centralizzato, frutto di un’analisi mirata ad ottimizzare la soddisfazione del cliente.

Sfera Labs progetta, produce e vende server, sistemi embedded, moduli I/O e sensori per l’automazione industriale, l’IoT e l’edge computing basati su tecnologie innovative, diffuse, open source e largamente supportate come Raspberry Pi e Arduino.

Una delle caratteristiche principali del nuovo sito è la funzionalità di ricerca guidata, che permette al cliente di navigare facilmente attraverso la vasta offerta di prodotti Sfera Labs.

Questa intuitiva funzione di ricerca garantisce che i clienti possano trovare rapidamente il prodotto specifico di cui hanno bisogno, semplificando il processo decisionale.

Sfera Labs garantisce un facile accesso a documenti tecnici completi, scaricabili dal sito, e librerie software, fornendo agli utenti strumenti indispensabili per rendere semplice e veloce lo sviluppo di applicazioni e la realizzazione di progetti.

La nuova area riservata offre funzionalità essenziali quali prezzi riservati, accesso facilitato allo storico degli ordini e al supporto tecnico.

Il profilo cliente personalizzato include i dettagli di fatturazione, la gestione indirizzi di spedizione multipli, lo storico completo degli ordini, prodotti personalizzati e configurazioni software dedicate. Il processo di checkout semplificato risponde alle esigenze dei clienti che inviano ordini periodici o programmati o con sedi distribuite.

Sfera Labs è specializzata in tecnologia d’avanguardia pensata per diversi campi applicativi, ad esempio l’Internet of Things (IoT e IIoT), il controllo industriale, la home & building automation, la gestione dell’energia, il controllo ambientale, la realizzazione di gateway multi protocollo, la gestione di flotte veicolari, la nautica e molti altri. L’azienda vuole dare una risposta alla crescente richiesta di personalizzazione prendendo attivamente l’iniziativa di offrire servizi e soluzioni su misura e un ottimo servizio clienti.

“A Sfera Labs diamo la massima importanza alle esigenze dei nostri clienti, quindi abbiamo pensato di soddisfare le loro richieste nel nostro sito aggiornato. Noi puntiamo ad un approccio incentrato sull’utente per stabilire forti connessioni con i nostri clienti” dice Ulderico Arcidiaco, AD di Sfera Labs “Il nuovo sito offre loro gli strumenti di cui hanno bisogno per restare in contatto con i nostri team di vendita, e di supporto tecnico e fornisce un accesso più facile alla documentazione di progettazione e alle risorse personalizzate per i nostri clienti OEM.”

I clienti hanno la flessibilità di ordinare configurazioni personalizzate dei prodotti Sfera Labs, integrando nuove capacità a seconda di specifici requisiti applicativi.

La gamma dei servizi offerti spazia dall’offerta di enclosure e packaging brandizzati, a configurazioni hardware dedicate, fino all’installazione e il test dil software/firmware, fornendo soluzioni complete.

Il nuovo sito garantisce ai clienti accesso diretto al nuovo sistema di gestione ticket, consentendo loro di comunicare facilmente con i team di vendita e di supporto, monitorare i progressi e ricevere aggiornamenti tempestivi.

Sfera Labs è convinta che la trasparenza e la rapidità di risposta durante il processo di supporto contribuisca in modo fondamentale al raggiungimento di una esperienza positiva per il cliente.

Per maggiori informazioni:

www.sferalabs.cc

Fondata nel 2016, Sfera Labs è un’azienda privata italiana che progetta, produce e vende server, sistemi embedded, moduli I/O e sensori per l’automazione industriale, l’IoT e l’edge computing basati su tecnologie innovative, diffuse, open source e largamente supportate come Raspberry Pi e Arduino. Sfera Labs offre anche soluzioni OEM, progettazione e branding di prodotti personalizzati e servizi di sviluppo software. L’azienda si pone l’obiettivo di fornire soluzioni di alta qualità, innovative e flessibili per soddisfare le esigenze del moderno mercato dell’automazione industriale.

Visitate il sito di Sfera Labs www.sferalabs.cc.