Dimmer Finder della Serie 15, ecco la gamma completa

Il catalogo Finder dedicato ai dimmer include diversi modelli che permettono di ottenere il giusto livello di luminosità in ogni ambiente. Scopriamo la gamma.

I dimmer sono dispositivi che consentono di gestire l’intensità luminosa di differenti tipologie di corpi illuminanti come lampade compatte fluorescenti, le lampade alogene, le lampade a led o a strisce led in 230 V AC o in 12/24 V DC.

I dimmer Finder della Serie 15, nello specifico, sono prodotti che possono essere installati in ogni ambiente, garantendo il giusto livello di luminosità in ogni momento della giornata e, al tempo stesso, un importante risparmio in termini energetici.

All’interno del catalogo Finder troviamo diversi modelli di dimmer, tra i quali dimmer tradizionali da barra Din, dimmer da incasso, dimmer da falso polo, dimmer con tecnologia Bluetooth o dimmer KNX progettati per la building automation.

Scopriamo insieme i modelli:

Tipo 15.51, dimmer per montaggio pannello a incasso

Tipo 15.91, dimmer per montaggio falso polo

Tipo 15.81, dimmer per montaggio barra Din

Tipo 15.21-0200, dimmer specifico per i carichi a Led in 230 V

La gamma include poi i Tipi 15.10 e 15.11 – sistema Master&Slave – per regolare, contemporaneamente, più corpi illuminanti. Nel dettaglio funziona su Bus 0-10 V dove il device Master può regolare fino a 32 Slave contemporaneamente.

Troviamo poi i dimmer YESLY, il sistema per smart home Finder, che comprende i modelli Tipo 15.71 (dimmer per le serie civili italiane più diffuse), il Tipo 15.21.8 per i carichi in 230 V e il 15.21.9 per le strip Led in bassa tensione con tecnologia PWM.

Il Tipo 15.2K è, invece, il dimmer con protocollo KNX, per la building automation, dotato di 2 canali da 400 watt.

La Serie 15, comprende, infine, una lista di accessori dedicati ai dimmer come il modulo di soppressione corrente residua – progettato per assorbire la piccola corrente di fuga in fase di spegnimento di una luce – un modulo di conversione neutro-fase per pulsanti – in caso di retrofitting su impianti esistenti – e l’adattatore per barra Din.

Per conoscere tutte le caratteristiche e per saperne di più sui dimmer Finder della Serie 15, guarda il nuovo video dedicato su findernet.com.

Per maggiori informazioni:

www.findernet.com