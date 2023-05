Finder espande la Serie 12 con l’orologio annuale astronomico Bluetooth Tipo 12.B2

Programmabile tramite app Finder Toolbox, permette una flessibilità senza eguali.

Finder presenta il nuovo orologio annuale astronomico con tecnologia Bluetooth Tipo 12.B2 che espande la gamma dedicata agli interruttori orari.

Un dispositivo con nuove funzionalità che lo rendono ideale per l’utilizzo all’interno di scuole e attività commerciali, sistemi di automazione (per esempio per irrigazione) e per l’illuminazione di strade e parcheggi.

Una delle principali caratteristiche di questo nuovo orologio astronomico è quella che permette di impostare manualmente l’attivazione di un sistema solo in determinati momenti della giornata (per esempio l’attivazione di un sistema di irrigazione in determinate fasce orario o il suono di una campanella all’interno di una scuola, in orari ben precisi).

Progettato per l’installazione all’interno di quadri elettrici, può essere dotato di un’antenna GPS esterna wireless (Tipo 012.BG.8.230), per una sincronizzazione costante dell’orario mediante protocollo Bluetooth Long Range.

È inoltre espandibile con relè Finder Tipo 13.21-B e interfacce input 1Y.P2, tramite ingressi e uscite Bluetooth.

La programmazione e la gestione dell’orologio Tipo 12.B2 avviene mediante app Finder Toolbox – disponibile per sistemi Android e iOS – utilizzata per impostare tutti i parametri del dispositivo in base alla destinazione di utilizzo.

Differenze rispetto al Tipo 12.A2

L’orologio annuale astronomico Tipo 12.B2 presenta alcune sostanziali differenze rispetto al Tipo 12.A2, tra le quali:

Implementazione della tecnologia Bluetooth

Possibilità di programmazione annuale

Funzione Astro ON, Astro OFF, Astro pulse, Random, Ciclica, Astro offset dinamico

Scopriamo insieme le caratteristiche tecniche del Tipo 12.B2:

2 uscite in scambio 16 A

Espandibile tramite Tipo 13.21-B e 1Y.P2

Sincronizzabile tramite GPS

Programmazione manuale

Bluetooth 5 Long Range

Configurazione da app Finder Toolbox

Per maggiori informazioni:

Visita il sito findernet.com per scaricare il report e tutta la documentazione dedicata agli interruttori orari Finder.