CAME integra il protocollo MATTER ed è tra i precursori della nuova Smart Home

Grazie al nuovo protocollo, che permette di controllare da un’unica app o smart speaker tutte le automazioni e tecnologie di casa anche di produttori diversi, CAME rende la gestione della smart home sempre più accessibile e facile

CAME, realtà Made in Italy leader a livello mondiale nel settore delle soluzioni integrate pensate per l’automazione, il controllo e la sicurezza di ambienti residenziali, pubblici e aziendali, è tra le aziende precursori del suo ambito ad ottenere la certificazione MATTER, il protocollo che permette di connettere e controllare con un’unica applicazione o smart speaker tutte le automazioni e le tecnologie di diversi produttori all’interno e all’esterno delle abitazioni, in modo rapido, sicuro e semplice.

Un obiettivo ambizioso raggiunto grazie agli sforzi congiunti dei membri della Connectivity Standard Alliance, l’associazione dei più importanti produttori che guardano al futuro della domotica e del mercato in modo nuovo: non più come contesto in cui le case produttrici competono per l’esclusività, bensì come ambiente in cui diversi player convivono, crescono e accelerano lo sviluppo del mercato IoT.

“Siamo orgogliosi di far parte del Consorzio che ha lavorato allo sviluppo di questo protocollo. – commenta Antonio Milici, Chief R&D Officer di CAME S.p.A. – CAME sviluppa e progetta soluzioni e prodotti tecnologici in grado di facilitare la vita delle persone ed è esattamente questo l’obiettivo ultimo del protocollo MATTER; è quindi stato per noi naturale e coerente prendere parte al suo processo di sviluppo. MATTER è ormai riconosciuto globalmente come lo standard di comunicazione del futuro grazie alla sua capacità di connettere dispositivi di quasi tutti i principali produttori.”

Semplificando l’adozione e l’utilizzo dei dispositivi da parte degli utenti, MATTER elimina le principali barriere e favorisce una cultura dell’abitare in cui tutti i dispositivi della casa possono essere connessi tra loro e controllati in totale sicurezza attraverso un’unica applicazione o smart speaker. Su ogni dispositivo compatibile con il protocollo, infatti, sarà applicato un codice QR per la configurazione automatica. Sarà sufficiente scansionare il codice con lo smartphone per accoppiare ogni nuovo prodotto ai dispositivi già presenti in casa.

