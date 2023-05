ATELIER DEL DESIGN: il nuovo progetto di Andrea Castrignano al Fuorisalone sceglie le soluzioni Somfy

Andrea Castrignano, il noto interior designer e voce autorevole del settore, grazie anche all’ideazione e conduzione di numerosi format televisivi di successo dedicati a questo ambito, ha scelto Somfy come partner per la realizzazione del suo nuovo progetto “ATELIER DEL DESIGN” che è stato inaugurato in occasione della settimana del Salone del Mobile.

Sempre attento nella selezione di materiali e prodotti e sempre alla ricerca di elevata qualità e massima affidabilità, Castrignano ha scelto la soluzione Glydea di Somfy perché espande il concetto di automazione di tende a scorrimento orizzontale. Infatti, Glydea si caratterizza per l’aspetto estetico non invasivo e per essere flessibile, dunque ideale in tutte le situazioni dove le tende motorizzate rappresentano un plus in termini di immagine, uso e funzionalità.

I motori Glydea di Somfy sono disponibili con tecnologia WT, per l’inserimento in progetti di automazione cablata, e con tecnologia RTS® Radio Technology Somfy, che evita la necessità di cablaggio per i punti di comando rendendo l’installazione ancora più semplice, soprattutto nel caso di interventi di ristrutturazione. L’ecosistema Somfy include, non a caso, la compatibilità radio con i principali protocolli per case intelligenti.

Il punto di forza delle soluzioni Somfy sono le motorizzazioni, sia per tende da interno sia da esterno – come tende da sole, pergole, verande, veneziane e schermature esterne – che si caratterizzano per la bassa rumorosità del movimento, per la tecnologia di automazione e controllo e per una gestione intelligente dell’utilizzo: in caso di azionamento accidentale manuale, il motore si ferma, preservando ad esempio il tessuto della tenda da strappi.

A completare la ricerca della minima rumorosità e della massima semplicità, non a caso, è stata scelta una ulteriore soluzione Somfy per le tende a screen, anche esse motorizzate: si tratta della motorizzazione Sonesse, con batteria integrata e tecnologia RTS, per il controllo intelligente e l’ottimizzazione della luce e dell’intensità del sole in ogni momento della giornata, una tecnologia che può essere associata all’uso delle app per gestire le tende comodamente dal proprio smartphone così come per altre motorizzazioni presenti nello stesso ambiente.

Per il massimo comfort, infine, la funzione Touch Motion integrata in Glydea, consente di aprire e chiudere la tenda con un semplice tocco del tessuto e grazie al tasto “my” è possibile memorizzare la posizione delle tende preferita e richiamarla facilmente in ogni momento.

Per le soluzioni da esterno, grazie a un’ottima ricezione radio, i motori Somfy agiscono direttamente sulle schermature permettendo di riparare gli spazi in pochi secondi con un semplice clic sul telecomando o sul proprio smartphone tramite l’App TaHoma. Tra le ultime novità di casa Somfy, il nuovo motore solare SUNEA 40 SOLAR IO è il nuovo sistema motorizzato studiato per schermi verticali e mantovane, autoalimentato dalla luce diurna ed eco-progettato. SUNEA 40 SOLAR IO è contrassegnato dall’etichetta ACT FOR GREEN di Somfy perché è un prodotto concepito per ridurne l’impatto ambientale lungo tutto il ciclo di vita, dall’estrazione delle materie prime allo smaltimento.

