L’innovazione AVE al Fuorisalone 2023

Dal 17 al 26 aprile il design e la tecnologia AVE saranno protagonisti di FREE.DOM, installazione dedicata al contract dell’arch. Simone Micheli.

Prosegue la fruttuosa collaborazione fra AVE e l’architetto di fama internazionale Simone Micheli. Una partnership che, anche quest’anno, si presenta puntuale all’appuntamento con il Fuorisalone sfoggiando per l’occasione una mostra densa di significato e ricca di appeal per il grande pubblico della Milano Design Week: FREE.DOM. Si tratta di un’installazione filo museale contract, ideata da Simone Micheli per INTERNI DESIGN RE-EVOLUTION, dove il design e la tecnologia AVE intervengono in qualità di elementi contenutistici di pregio.

Ospitata dall’Università degli Studi di Milano, presso il Cortile dei Bagni, questa mostra esporrà dal 17 al 26 aprile tre grandi installazioni simulanti improbabili gabbie dalle ampie maglie. Due di queste presenteranno un “uccellino” stilizzato, l’altra sarà vuota. Un manifesto formale che inneggia alla libertà, alla capacità di uscire dalle convenzioni e dai percorsi stereotipati. 27 preziose teche espositive circonderanno il perimetro del chiostro, scenario dell’installazione, mostrando gli elementi creati da Simone Micheli per una serie di qualificate realtà produttive.

All’interno delle installazioni AVE sarà protagonista con la sua innovazione tecnologica , palesando un nuovo contatto con gli ambienti grazie alle innovative placche touch in Corian® antibatterico disegnate direttamente dall’arch. Simone Micheli. Grazie alla tecnologia touch di AVE l’interruttore scompare, nascosto dietro una superficie lineare, pulita, minimalista; non una semplice placca, ma un elemento d’arredo integrato, dal design ultrapiatto, che è sufficiente sfiorare per azionare il comando. Un solo tocco per governare le più disparate automazioni domotiche e dispositivi connessi (IoT), fiore all’occhiello della proposta AVE.

L’innovazione AVE, inserita nella mostra ideata da Simone Micheli per il Fuorisalone 2023, diventa così esempio di un nuovo modo di concepire e relazionarsi con gli ambienti, palesando le moderne possibilità oggi offerte dalla tecnologia. Il tutto raffinato dal contesto di FREE.DOM, appuntamento irrinunciabile per gli avventori della Milano Design Week, che già si preannuncia come l’ennesimo grande successo della collaborazione fra l’arch. Micheli e AVE.