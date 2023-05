KNX annuncia l’Hackathon 2023

Il cambiamento climatico é un problema urgente che ci riguarda su scala globale. È per questo che l’Associazione KNX vuole unirsi alle tue forze per creare un mondo piú sostenibile, presentando le soluzioni KNX che contribuiscono ad un cambiamento nell’efficienza energetica di case, edifici e città intelligenti. Per questa ragione, abbiamo aperto le iscrizioni al nostro primo Hackathon KNX.

Il nostro obiettivo è quello di rendere il mondo un posto più sostenibile utilizzando la tecnologia KNX. Ecco perché siamo alla ricerca di nuove pratiche che dimostrino che KNX ha un impatto sul risparmio energetico e sulla riduzione delle emissioni di anidride carbonica.

Presentiamo 5 diverse sfide da affrontare con KNX, per ognuna delle quali verrà assegnato un premio in denaro alla squadra vincitrice.

Le sfide:

Sfida 1: La configurazione piú intelligente per un prodotto per risparmio energetico

Sfida 2: Migliore soluzione che combina prodotti per risparmio energetico

Sfida 3: Migliore integrazione di fonti di energie rinnovabili

Sfida 4: Migliore soluzione per gestire gli eccessi di energia generata

Sfida 5: Una sfida risolta grazie a KNX

Calendario:

01/04 – 31/07: Periodo Candidature

01/09: annuncio delle candidature

26-27/09: presentazione delle candidature durante KNXperience

Ottobre (da definire): annuncio dei vincitori alla Conferenza Scientifica KNX

Vuoi contribuire a un mondo piú sostenibile con KNX? Chiunque può candidarsi, sia che si tratti di un produttore di prodotti, un istituto di ricerca, uno studente, un partner KNX,…

Costituite il vostro team e iscrivetevi subito all’Hackathon KNX!