Finder YOU: la nuova app per controllare il sistema YESLY e i termostati BLISS

UN UNICO AMBIENTE DI CONTROLLO PER YESLY E BLISS Perché avere due app per gestire i nostri impianti? Da oggi basta solo Finder YOU: un solo tool per aggiungere, configurare e controllare il tuo sistema YESLY e i termostati/cronotermostati BLISS in modo rapido e semplice. CONFIGURAZIONE DEI DISPOSITIVI ANCHE A DISTANZA Finder YOU offre la possibilità di settare i dispositivi anche da remoto e successivamente, scaricare la configurazione. Questa funzionalità rappresenta un grande vantaggio per gli elettricisti che potranno così ottimizzare i tempi di lavoro, rendendo il processo di installazione più veloce ed efficiente.

ACCESSI DIFFERENZIATI IN BASE ALLE ESIGENZE

L’app propone percorsi guidati e personalizzati in base alla tipologia di utente.

Installatore e cliente potranno quindi utilizzare la stessa app, sia per la configurazione dei dispositivi (lato tecnico), sia per il controllo di luci, tapparelle/tende motorizzate, termostato o serrature elettriche, sia con accesso completo che parziale.

PIÙ FLESSIBILITÀ E MAGGIORE SICUREZZA CON LE CONDIVISIONI ILLIMITATE, ANCHE A TEMPO

Grazie a questa funzionalità, è possibile condividere la casa con un numero illimitato di utenti, anche con permessi temporanei, che potranno essere revocati automaticamente quando non più necessari. Si tratta di una soluzione ideale per i proprietari di seconde case o per chi gestisce un hotel, un b&b o una casa vacanze e ha bisogno di fornire ai diversi ospiti gli accessi agli impianti. Questa nuova funzionalità è disponibile sugli impianti dotati di gateway.