Dovit inaugura a Verona un nuovo showroom Smart Home

DOVIT mette a disposizione dei propri clienti (progettisti, installatori, system integrator, grossisti, ecc.) un nuovo showroom Smart Home dedicato al sistema domotico DOVIT. I rivenditori ed installatori DOVIT, nonché gli architetti, potranno usufruire dello showroom per spiegare il funzionamento di una Smart Home e far toccare con mano i prodotti ai propri clienti.

Lo showroom è strutturato come una vera Smart Home e suddiviso in diverse zone abitative come la cucina, il salotto, la sala da pranzo, la camera da letto e il giardino, che vengono gestite con diverse soluzioni domotiche DOVIT.

Inoltre, sarà possibile conoscere da vicino tutte le novità della gamma dei prodotti DOVIT:

Pacchetto Energia

Il risparmio energetico non è mai stato così importante come oggi! I nostri prodotti hanno contribuito alla riqualificazione energetica di un migliaio di appartamenti in tutt’Italia solo dal 2020 ad oggi (Superbonus ed Ecobonus).

Installata in meno di 24 ore, la soluzione domotica Energia è la soluzione ideale per una riqualificazione energetica: l’utente può monitorare i consumi in tempo reale, determinare dove avvengono gli sprechi ed iniziare a risparmiare subito grazie ad un’applicazione semplice ed intuitiva.

Server wireless

La soluzione wireless DO.Air permette di realizzare progetti di riqualificazione energetica e ristrutturazioni laddove è difficile far passare dei cavi.

Grazie alla potenza del software e dell’architettura intelligente del server DOVIT, è possibile integrare facilmente e rapidamente una moltitudine di altre tecnologie in un unico sistema.

Server DO.KNX

KNX è un protocollo di comunicazione aperto che consente di collegare dispositivi e sistema diversi in una Smart Home senza vincoli di marca e modello.

Grazie ad una gamma di server di integrazione e supervisione, il sistema DOVIT è disponibile anche su installazioni preesistenti KNX.

Numerosi moduli di programma predefiniti permettono di aggiungere singole funzioni o scenari con un unico comando

DO.Tatto

DO.Tatto è una gamma di pulsanti e termostati a sfioro in vetro temperato che unisce il design, la funzionalità e la semplicità, permettendo di realizzare soluzioni moderne ed innovative.

I pulsanti sono dimmerabili e disponibili in forma rettangolare 125x85mm e quadrata 85x85mm e la gamma standard prevede più di 100 vetri con grafiche, numero di comandi e colori diversi.

Semplice, intuitiva e personalizzabile, con la gamma DO.Tatto per esempio è possibile:

Gestire tutte le tipologie di punti luce

Gestire le motorizzazioni di tende ed oscuranti

Gestire multimedia, porte, allarmi, ecc.

Controllare la temperatura e l’umidità

DO.Touch

DO.Touch è un touch screen domotico ed interattivo disponibile in diverse misure (da 4” a 10”), personalizzabile e realizzato con finiture di pregio (vetro temperato, black mirror e alluminio spazzolato).

Insieme all’interfaccia grafica DO.App, che è estremamente facile da programmare e usare, il touch screen permette di gestire tutte le funzioni di una Smart Home da un unico dispositivo!

Per prenotare una visita allo showroom:

www.dovit.com/it/showroom-smart-home-dovit-italia/

Per maggiori informazioni:

www.dovit.com



DOVIT è una multinazionale presente in Italia (Dovit Italia) e in altri paesi europei. Il progetto DOVIT nasce nel 2016 dalla collaborazione e successiva fusione tra Home Innovation (produttore italiano della già nota piattaforma d’integrazione Hi System) e uno dei principali leader immobiliari europei, Promobe SA. Insieme nel 2016 danno vita al più grande quartiere “intelligente” in Europa: la “Cloche d’Or” a Lussemburgo, uno smart district di 1000 unità immobiliari. I nostri prodotti hanno contribuito alla riqualificazione energetica di un migliaio di appartamenti in tutt’Italia solo dal 2020 ad oggi (Superbonus ed Ecobonus). Da questo progetto comune e dalla volontà di offrire soluzioni “Smart home” moderne ed integrate, su larga scala… nasce l’azienda DOVIT e l’omonimo ecosistema per la Smart Home. Dovit è una piattaforma aperta che integra in un solo sistema tutti gli ambiti tecnologici della casa moderna con attenzione alla semplicità d’utilizzo e al design dei prodotti.