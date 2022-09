Padova accoglie lo Smart Revolution Tour di AVE

Dal 4 al 14 ottobre l’innovazione AVE farà capolino in Veneto con decine di appuntamenti rivolti ai professionisti del settore elettrico.

Dopo il successo delle prime tre tappe – tenutesi la scorsa primavera – e la pausa estiva, riparte da Padova lo Smart Revolution Tour di AVE. Dal 4 al 14 ottobre, la città veneta ospiterà un fitto ciclo di eventi, durante i quali AVE presenterà i suoi prodotti di ultima generazione, un nuovo sistema e moltissime novità sviluppate per andare incontro al futuro con soluzioni tecnologiche all’avanguardia. Il tutto predisposto per rivoluzionare il lavoro dei professionisti, permettendo loro di gestire gli impianti in metà tempo e raddoppiare la produttività.

Durante la tappa di Padova si susseguiranno decine di eventi. Ogni giornata del tour prevedrà fino a tre incontri, ciascuno dei quali sarà accompagnato da un evento esclusivo, che includerà anche l’esperienza interattiva del “MORK” e la possibilità di testare le novità smart di AVE.

I professionisti interessati a partecipare all’evento di Padova, che si ricorda essere gratuito ma su invito, possono contattare il referente AVE di zona tramite i riferimenti presenti sul sito istituzionale dell’azienda (www.ave.it/smart-revolution-tour-padova).

A seguito della tappa di Padova, lo Smart Revolution Tour riprenderà il suo viaggio lungo la Penisola secondo il seguente programma:

Roma , dal 25 ottobre al 5 novembre 2022

, dal 25 ottobre al 5 novembre 2022 Napoli , 15-25 novembre 2022

, 15-25 novembre 2022 Catania , marzo 2023

, marzo 2023 Torino, aprile 2023

Per partecipare agli eventi Smart Revolution Tour: sul sito www.ave.it/smart è possibile richiedere il proprio invito personale gratuito, che consentirà di accedere alla tappa prescelta usufruendo del BUS AVE TOUR.

Vieni a provare il tuo futuro… Scopri la nuova tecnologia smart che non immaginavi.

Partecipa alla tappa della tua regione»