Novità Lithoss Maggio 2022

Nuova serie Circum

Il nuovo elemento di tendenza.

Lo spazio privo di angoli retti diventa più accogliente, per questo i nuovi progetti di interior, sono sempre più orientati verso forme tonde: specchi, cornici, tavoli, tappeti, divani e poltrone.

In risposta alla popolarità di questo andamento, Lithoss offre una collezione con dettagli che completano perfettamente gli interni con questo stile.

Circum è la nuova collezione Lithoss applicabile a tutte le serie a catalogo: Select, Squares, Cockpit, Void, Luminaires, Dimmer e alle loro combinazioni custom.

Nuova finitura Lithoss Aesteem: Bronzo Antico

Lithoss ha lasciato il segno nel settore delle placche di Design, grazie alla linea Aesteem.



Oggi vogliamo presentarvi la nuova finitura Bronzo Antico, che si aggiunge alle finiture Textured White, Textured Black, Vernice Anodica Bronzo, Vernice Anodica Marrone.

La finitura in bronzo viene applicata ad Aesteem per creare un look moderno, unico nel suo genere.

Finiture per prese Lithoss ARPI

La collezione ARPI presenta la gamma completa con 8 finiture, che sono già disponibili per l’ordinazione.

Inox Spazzolato, Inox Lucido, Ottone Spazzolato, Ottone Lucido, Inox Spazzolato per Ambienti Marini, Inox Spazzolato Trattamento Bronzo, Inox Spazzolato Trattamento Fusain e Inox Spazzolato Trattamento Nero.

Nuova elettronica KNX

La serie KNX presenta il nuovo aggiornamento della meccanica e dell’elettronica interna, ed aggiunge le seguenti funzionalità al prodotto:

Feedback LED RGB

Per ogni pulsante c’è la possibilità di settare un diverso colore RGB del LED, a seconda della funzione o della scena selezionata.

Per ogni pulsante c'è la possibilità di settare un diverso colore RGB del LED, a seconda della funzione o della scena selezionata.

E’ possibile ridurre durante la notte, l’intensità della luce sui Led della placca, per non essere disturbati durante il sonno.

La programmazione oggi è diventata più flessibile, grazie alla selezione delle opzioni preconfigurate “Do not disturb” e “Make up room”.

E' possibile ridurre durante la notte, l'intensità della luce sui Led della placca, per non essere disturbati durante il sonno. La programmazione oggi è diventata più flessibile, grazie alla selezione delle opzioni preconfigurate "Do not disturb" e "Make up room".

Il sensore di temperatura è montato di serie sul circuito stampato di ogni placca KNX.

Lithoss & Casambi

Con il modulo Casambi CBM integrato nel PCB di Lithoss, ogni singola opzione della gamma Select, può essere combinata e abbinata per creare un’esperienza personalizzata per ogni utente.

Grazie agli aspetti intelligenti e wireless di Casambi, e al design di Lithoss, si possono creare centinaia di nuove possibilità per gli interruttori intelligenti Casambi.

Questi interruttori sono alimentati a batteria, il che li rende completamente wireless eliminando il problema del cablaggio.

Abbinato ad altri prodotti Lithoss, come le scatole SURFACE, si elimina anche il problema di dover praticare fori nelle pareti per l’incasso delle scatole.

Per maggiori informazioni:

Lithoss.it